Presidenta de la comisión del caso Huracán: Es el Estado el que falló; no un Gobierno de turno

La presidenta de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Huracán, Andrea Parra (PPD), sostuvo en El Diario de Cooperativa que no pudieron establecer que el ex ministro del Interior Mario Fernández y el ex subsecretario Mahmud Aleuy conocían el origen fraudulento de la operación.

El informe final de la instancia parlamentaria incluye en las responsabilidades políticas al ex ministro del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y a quien fuera su subsecretario, y a los generales en retiro de Carabineros Bruno Villalobos, ex director general de la institución, y Gonzalo Blu, quien fuera jefe de Inteligencia.

La diputada explicó que "a juicio de la comisión, es el Estado el que falló; no un Gobierno de turno y, por lo tanto, se acordó mencionar al ministro Fernández y al subsecretario Aleuy en un párrafo donde se concluye que esta cartera no corroboró la información que le proporcionó Carabineros y que, en algunos casos incluso, en los aspectos comunicacionales se actuó también de manera desproporcionada".

Según la legisladora por la Región de La Araucanía, "hubo omisión y desidia respecto de entender que hay una Ley de Inteligencia que es absolutamente precaria, vulnerable y que, por tanto, allí se actuó sin corroborar los antecedentes. Las solicitudes de sumarios posteriores a conocer que el origen de esta información era fraudulento fueron tardías".

Parra remarcó que "la comisión no pudo establecer, no tuvimos ningún indicio real de que efectivamente el ministro Fernández o el subsecretario Aleuy conocieran el origen fraudulento de la información, está medianamente claro que no lo conocían".

La diputada criticó que "es tan frágil la ley, que el cerebro de toda esta operación fue un civil que la única expertise que tenía fue haber dado un taller de informática a Carabineros. Él ingresó sin ningún control a la unidad de Carabineros, se hicieron pagos de programas a través de gastos reservados y eso demuestra la vulnerabilidad del sistema".

La parlamentaria agregó que "esto no es gratuito, la Operación Huracán no es producto para una persona común y corriente, tenía un objetivo. Seguir negando que hay una criminalización del pueblo mapuche parece una porfía innecesaria, hay conductas sistemáticas del Estado en persecución del pueblo mapuche".

"Para que estos hechos no vuelvan a ocurrir tienen que haber herramientas formales que puedan sancionar este tipo de hechos y por eso se propone que los funcionarios públicos, una vez cesadas sus funciones, no se vayan tranquilitos para la casa, sino que efectivamente podamos tener herramientas de sanción en términos de multas y acusaciones constitucionales para que esto no sea tan sólo el revuelo mediático", concluyó.