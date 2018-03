Subdirector de Carabineros se reunió con fiscal del caso Huracán

El subdirector de Carabineros, general Julio Pineda, quien está a cargo de los sumarios internos en la institución uniformada, se reunió este miércoles en Temuco con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien investiga la supuesta manipulación de pruebas en el caso conocido como "Operación Huracán".

Una vez terminado el encuentro, el uniformado comentó que "por lo delicado de la información que contiene el proceso sumarial, le hemos entregado todos los antecedentes al fiscal para que los incorpore a su investigación".

Pineda explicó que el sumario interno aún no ha terminado porque "es bastante complejo, van saliendo diferentes informaciones que hay que ir clarificándolas teniendo en cuenta que a mí me corresponde investigar situaciones de prolijidad en los procesos que debe llevar una investigación, no así el fiscal, que está investigando ilícitos".

Carabineros realiza, a lo menos, cuatro sumarios internos luego que estallara la polémica por la presunta implantación de mensajes de WhatsApp falsos, donde se imputa a efectivos de la Dipolcar de la capital regional de La Araucanía.