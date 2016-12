Tirúa: Dos comuneros mapuche fueron baleados y hay dos carabineros detenidos

Dos funcionarios de Carabineros fueron detenidos este lunes en relación con un incidente registrado en la comuna de Tirúa (Provincia de Arauco, Región del Biobío) donde dos comuneros mapuche resultaron baleados.

El hecho ocurrió de madrugada en el sector de Tranaquepe y los lesionados fueron identificados como Jorge Ariel Colil Alarcón, de 36 años, quien sufrió impactos balísticos a la altura del glúteo y de abdomen; y Renato Ulises Lincopán Cona, de 51, quien recibió un tiro en el brazo derecho.

Tras el baleo los dos lesionados fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Concepción.

"Hechos confusos"

El gobernador de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, aseguró "los hechos están confusos y se están investigando".

La versión de los policías es que "habrían encontrado un vehículo que se trasladaba por el lugar y quisieron interceptarlo para hacer un procedimiento de fiscalización", pero "habría huido el vehículo hacia caminos interiores".

"Posteriormente se ha señalado que al interior de ese vehículo, en la parte de atrás, iban personas en una pick up... Lo que ha determinado la Fiscalía es hacer una investigación, (por lo cual) está la Dipolcar en el lugar para saber exactamente (qué ocurrió) en una situación que está confusa, en términos de cuántos son los disparos y quién efectuó los disparos", dijo Toro.

"Se tiene que investigar"

El gobernador enfatizó que el caso "se tiene que investigar, porque solamente se tuvo razón de heridos a las 04:00 de la mañana y de Carabineros no hay ningún informe previo de que hayan percutado municiones".

La autoridad provincial indicó que más temprano, en torno a la 01:30, se registró la "llamada de una persona que no se identificó (alertando) de que había disparos en el sector de Tranaquepe. El oficial fue con una patrulla y no encontró nada, a excepción de una camioneta que no pudieron interceptar. En ese hecho quedó el informe de Carabineros", remarcó.

Carabineros a la espera de lo que diga la Fiscalía

Desde la institución policial el general, Eric Gajardo, de la Novena Zona Policial, dijo que se esperará lo que resuelva la Justicia para iniciar o no acciones administrativas contra los funcionarios involucrados.

"(Los uniformados) están en su unidad policial y su situación procesal va a ser definida por los fiscales. Mientras no haya una definición de los fiscales nosotros no podemos adoptar ninguna medida administrativa", dijo Gajardo, que agregó que "los despliegues de Carabineros son de acuerdo a las demandas (ciudadanas), y la zona de La Araucanía tiene los carabineros que tiene que tener; ni uno más, ni uno menos".

Comunidades acusan "militarización"

El referido caso se da sólo una semana después de que el joven mapuche Brandon Hernández, de 17 años, recibiera más de 100 tiros de perdigones por la espalda. El adolescente se recupera en la Clínica Alemana de Temuco, mientras la institución atribuyó el hecho a un "desgraciado accidente".

Para Pedro Marileo, vocero de la comunidad Antonio Paillao de Tirúa, el nuevo incidente no es aislado ni fortuito, sino que obedece a la "militarización" de la zona.

"Éste no es el primero, son alrededor de seis o siete peñis heridos: tenemos el caso de Martín Marileo, que le reventaron una pierna; el caso de Gastón Antileo, que le sacaron un ojo con un disparo a quemarropa; el caso del peñi Paredes que está siendo judicializado; entonces acá no tenemos hechos fortuitos ni accidentales, como dice el Gobierno. Acá tenemos una militarización que tiene que ver con la discriminación producto de que las comunidades tienen un territorio que fue usurpado por las forestales y algunos particulares", señaló Marileo.

Justo durante esta jornada la Presidenta Michelle Bachelet realiza su cuarto viaje a la Región de La Araucanía, donde participa en una reunión de trabajo de la mesa asesora presidencial.