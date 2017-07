Valparaíso: CDE buscará aumentar cárcel a ex carabineros condenados por fraude al Fisco

Los casos se relacionan con un pago de viáticos de comisiones de servicio no realizadas o inexistentes.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apelará a la decisión del Segundo Juzgado Militar de Santiago que condenó ayer miércoles a cuatro ex oficiales de carabineros a tres años de presidio por fraude al Fisco y buscará que se eleve la categoría a malversación de caudales públicos.

La sentencia condenó al coronel (r) y ex prefecto de Valparaíso Miguel Ángel Llévenes Rebolledo, al ex jefe de la Unidad Contable de la prefectura de Valparaíso el mayor (r) de Intendencia Bernardo Inzunza Bustamante y a los ex tenientes Jaime Barra Velásquez y Asher Gruen Risopatrón.

Los casos se relacionan con un pago de viáticos de comisiones de servicio no realizadas o inexistentes, además del uso de recursos materiales de la institución, detectado a raíz de un sumario del año 2009 que terminó con el jefe de la zona policial de la época declarado en calidad de reo.

El abogado del CDE Javier Rojas Mery explicó que "la malversación de caudales públicos, por los montos de las sustracciones, tiene una pena mayor" y, "por lo tanto, se iniciaría el tramo menor en cinco años y un día", dijo.

De esta forma, "la pena sería efectiva, de cinco años y un día a 10 años, y esa es la aspiración" del organismo, explicó Rojas Mery, "debido a la gravedad de los hechos por los cuales se ha condenado a los ex oficiales de carabineros", afirmó.

En tanto, "el plazo para apelar vence mañana, pero la vista del recurso en la Corte Marcial Militar en Santiago debería verse en unos cuatro o cinco meses más", aseguró.

Los ex carabineros tienen, además, inhabilitación perpetua para oficiar sus cargos y algún oficio público.