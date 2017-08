Valparaíso: Defensa de carabinero condenado por fraude al fisco criticó sentencia

La defensa de uno de los carabineros de Valparaíso condenados por fraude al fisco criticó la sentencia de tres años de presidio dictada por la justicia militar, asegurando que se cortó el hilo "por lo más delgado".

El coronel (r) y ex prefecto de Valparaíso Miguel Ángel Llévenes, el ex jefe de la Unidad Contable de la prefectura de Valparaíso, el mayor (r) de Intendencia Bernardo Inzunza y los ex tenientes Jaime Barra y Asher Gruen, fueron condenados a tres años de presidio por el pago de viáticos de comisiones de servicio no realizadas o inexistentes, además del uso de recursos materiales de la institución.

El abogado de Gruen, Samuel Saavedra, rechazó la decisión del Segundo Juzgado Militar de Santiago, asegurando que su defendido no tenía acceso a los fondos, sino que solamente colaboró con su firma.

"Se buscó en parte dejar afuera a las personas que tenían mayor rango, que estaban a cargo de la jefatura de esa zona. Es un despropósito, un ensañamiento respecto a mi representado, que busca lavar la imagen de Carabineros y del Consejo de Defensa del Estado, que ha estado bastante mancillada últimamente", dijo.

El abogado planteó que "nosotros también estamos reclamando que el delito por el que se le condena a mi representado no corresponde y también reclamamos por el hecho de que en un principio fuimos investigados por el delito de malversación de caudales públicos".

"El hilo nunca debió haberse cortado por la parte más delgada, sino que se debió haber tenido la valentía de haber escalado todo lo que correspondía, porque la institución de Carabineros es no deliberante y jerarquizada", recalcó.

La condena de los involucrados podría aumentar hasta los 10 años luego que el Consejo de Defensa del Estado presente una querella por el uso de los fondos.