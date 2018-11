Comandante en jefe del Ejército reprendió a diputado RN y le exigió "respeto"

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados vivió este martes un tenso momento en medio de la comparencia del comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

El general fue citado a dar explicaciones sobre el polémico episodio en la Escuela Militar que derivó en un homenaje al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko.

En la instancia parlamentaria, el diputado de RN Leonidas Romero cuestionó que se le haya aceptado la renuncia de dos oficiales de forma casi inmediata y, al interpelar a Martínez, recibió una dura respuesta.

"Señor comandante en jefe, me gustaría que me mirara... Lamento la prontitud suya y del ministro de Defensa (Alberto Espina) con que dieron de baja a dos oficiales de ustedes... ¿Le tuvo mi Gobierno temor a lo que podía opinar la izquierda en nuestro país?", preguntó Romero.

Martínez reaccionó con molestia: "Diputado Romero, usted me tiene que tener el respeto que yo a usted le guardo", dijo.

El Comandante en Jefe del Ejército reprendió al diputado de RN Leonidas Romero: "usted no puede darse el gustito de pedirme que lo mire a la cara cuando estoy escribiendo... no necesito una petición suya para mirarlo a la cara porque siempre lo he hecho así".@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuéllar (@espinozacuellar) 6 de noviembre de 2018

"Usted no puede darse el gustito de pedirme o de exigirme que yo le mire a la cara cuando yo estoy escribiendo. No necesito de una petición suya para mirarlo a la cara porque siempre lo he hecho así toda mi carrera", señaló el uniformado, notoriamente molesto.

"Con respecto a haber actuado apresuradamente, yo le digo que no", remató en respuesta a la consulta de Romero, quien hace poco fue sancionado por dichos transfóbicos contra la actriz Daniela Vega, al asegurar que es "un hombre", frases de las que no se arrepiente.

Martínez desmintió a ex director de Escuela Militar

Además, el comandante en jefe desmintió al ex director de la Escuela Militar Germán Villarroel, quien aseguró en una entrevista que él se retiró voluntariamente de la institución y no fue sancionado por el episodio Krassnoff.

"Se le olvida mencionar que se le exigió la renuncia; no fue una baja voluntaria, pues tenía dos opciones: O la firmaba él o se pasaba para la resolución del Presidente de la República", explicó Martínez.

Cabe recordar que el caso derivó en la baja del coronel Miguel Krassnoff Bassa, hijo del ex militar condenado por violaciones a los derechos humanos, de quien se dispuso la entrega inmediata de la dirección de la Escuela de Idiomas del Ejército.