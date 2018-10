Comisión citó al ministro de Defensa por homenaje a Krassnoff y salida del número 2 del Ejército

En medio de la compleja situación por la que atraviesa el Ejército, la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados citó al ministro del ramo, Alberto Espina, para que explique estos últimos episodios: Las destituciones por el homenaje al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko en la Escuela Militar y la renuncia del número dos de la institución castrense, John Griffiths, procesado por fraude al Fisco.

A este último se le imputan cinco reembolsos entre 2011 y 2014 por viajes realizados en los que parte del dinero terminó en su bolsillo, mediante un mecanismo con agencias de viajes que ofrecían pasajes a menor costo que lo informado, lo que permitía realizar algunas "paradas adicionales", como en febrero de 2014, cuando Griffiths junto a su esposa pasaron por Venecia el 14 de febrero, Día de los Enamorados.

Esto fue gestionado por la agencia Turavión cuyo representante Enrique Sachetti estuvo inubicable durante la jornada para responder a las consultas de Cooperativa.

De momento, ni el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ni el ministro Espina, ni el Presidente Piñera se han referido al tema, pese a que el Mandatario junto al titular de Defensa anunciaron esta mañana al nuevo comandante en jefe de la FACh, Arturo Merino Núñez.

Por ello, la Comisión de Defensa citó al ministro Espina para que explique estos episodios, como lo manifestó el integrante de esta instancia legislativa y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

"Desde luego, todas aquellas cosas que atentan contra los derechos humanos y los actos de corrupción los condeno rotundamente, cualquiera sea el origen o la institución, y la justicia debe actuar con el máximo de rigurosidad", dijo el parlamentario.

"En este caso se trata de la autoridad máxima del Ejército, por eso que antes de dar una opinión de la factibilidad del retiro o no, que le corresponde además al Presidente de la República pedirlo o no, nosotros queremos escuchar al ministro de Defensa", agregó Teillier.

Teillier dijo que parte de las preguntas que esperan hacerle a Espina es sobre los nombres para el Alto Mando, sobre todo luego de la vacante que dejó Griffiths.

Macaya respalda al comandante en jefe del Ejército

En el oficialismo respaldaron al comandante en jefe. Así lo expresó jefe de la bancada de diputados UDI, Javier Macaya, quien planteó que no corresponde que Ricardo Martínez salga, porque para eso hay procesos en la justicia.

"Yo creo que el debido proceso en Chile es uno de los principios y pilares de nuestra democracia. No estoy metido en el fondo de las causas que se están investigando en los hechos del Ejército que son condenables, y obviamente si se acredita responsabilidades uno tendrá que revisar donde están aquellas", planteó el gremialista.

"Pero hay una investigación en curso, tendrán que investigarse las responsabilidades, pero hasta el momento no tengo los antecedentes como para afirmar que así tan simplemente se tenga que ir el comandante en jefe del Ejército, me parece que no corresponde", añadió.