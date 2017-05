General (r) Fuente-Alba: "Todo mi patrimonio está constituido por ingresos legítimos"

A poco más de un año de que se abriera una investigación en su contra por los presuntos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude al fisco y lavado de dinero, el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba (entre 2010 y 2014) descartó las acusaciones asegurando que su alto patrimonio -que motivó la causa- lo ha constituido de manera legítima.

"Absolutamente todo mi patrimonio está constituido por ingresos y adquisiciones legítimas y regulares obtenidas durante 44 años de mi vida laboral", afirmó el general en retiro, que habló por primera vez desde que se conociera su caso, con El Mercurio.

En ese sentido, insistió que "el incremento que ha tenido a lo largo de los años está basado sustancialmente en mis ingresos como oficial del Ejército, herencias personales y de mi cónyuge, rentas por arriendo y ganancias en compraventa de inmuebles", subrayando que "en las investigaciones en curso, mis abogados han aportado y aportarán toda la información respaldatoria".

"Conclusiones equivocadas"

Un informe de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI, conocido en marzo de este año, concluyó que "los ingresos formales de Fuente-Alba entre 2008 y 2015, que alcanzan 411 millones 537 mil 562 pesos, no guardan relación con el incremento patrimonial suyo y menos con el matrimonio, porque su cónyuge no registra ingresos formales que permitan aportar a la sociedad conyugal".

Consultado al respecto por el rotativo, Fuente-Alba refutó que "los informes de la PDI contienen conclusiones equivocadas, pues se efectuaron sin tener todos los antecedentes a la vista y así lo estamos aclarando ante el tribunal", insistiendo, también, que en el caso de su esposa, Anita María Pinochet, "nuevamente existe falta de información".

El 1 de mayo de 2016, una investigación del programa "Informe Especial" de TVN reveló operaciones de compra y venta de inmuebles entre el general (r) y sus hijos en reiteradas ocasiones, cada vez a un mayor precio.

No obstante, el ex comandante en jefe del Ejército sostuvo que "todas las operaciones con mis hijos han sido absolutamente legítimas, como he demostrado en las investigación", precisando que "en ninguna de las operaciones hubo variaciones en los precios de adquisición o venta, considerando el valor de la UF", y enfatizando que "todos los precios fueron pagados y respaldados con los respectivos créditos hipotecarios".

"Cuestionan mi honradez"

Asimismo, en la entrevista expresó que "es durísimo ser objeto de acusaciones que cuestionan mi honradez", pero remarcó que "tengo la más absoluta tranquilidad de jamás en mi vida haber realizado algo indebido o reñido con la ética, menos cometer un delito".

"Siempre he tenido la confianza y fe en que todas estas acusaciones interesadas e infundadas quedarán completamente desvirtuadas", apuntó.

En esa línea, aunque dijo preferir reservarse la opinión que se "ha formado" respecto de "quiénes están detrás", señaló que "se debe entender que ejercer el mando del Ejército conlleva tomar decisiones que afectan a personas o grupos de interés y, por cierto, puede haber personas dolidas con mis decisiones".

Fuente-Alba recalcó, a la vez, que "tengo la responsabilidad de que esto se despeje pronto y no se afecte en nada la imagen del Ejército", recordando que "lo que sí ha afectado gravemente la imagen del Ejército es el llamado 'fraude de la ley reservada del cobre', (...) ilícito que, cuando fue detectado en 2014, fue denunciado por el propio Ejército inmediatamente a la Justicia".