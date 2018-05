Ministerio de Defensa implementa medidas para combatir acoso a mujeres en FF.AA.

El Ministerio de Defensa firmó un convenio con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para implementar medidas que promuevan la igualdad de género y combatir el acoso y maltrato contra las mujeres al interior de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, resaltó en El Diario de Cooperativa que de esta manera "se establece expresamente la obligación de promover y velar por el pleno y total respeto por los derechos de la mujer e implementar todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el acoso y la discriminación arbitraria en la instituciones de Defensa".

"Tenemos mujeres en las Fuerzas Armadas muy valiosas (...) que se han ganado un espacio muy fuerte a punta de esfuerzo, sacrificio y trabajo (...) y merecen ser tratadas con todo el respeto porque son un tremendo aporte para el país", valoró.

En ese sentido, destacó que el convenio "es una decisión notable que cuando se las planteé a los comandantes en jefe dijeron inmediatamente que sí", por lo que -considera- "será muy bien acogida".

Detalló que este acuerdo "tiene cuatro cosas clave", entre las que destacan que "todo acto de acoso laboral o sexual, de maltrato físico y psicológico contra una mujer, no sólo tiene que ser investigado, sino que se me tiene que ser reportado dentro de los 30 días siguientes y el Ministerio tomará cartas en el asunto en el evento de que no se hayan tomado institucionalmente".

Asimismo, anunció que "a contar del verano habrá servicio militar en el verano para las mujeres", algo que "antes sólo los hombres tenían derecho de hacer" durante esa época del año.

"Confío en que una mujer llegara a ser comandante en jefe"

"Tenemos 17.440 mujeres en las Fuerzas Armadas que ocupan (puestos) desde pilotos de guerra hasta jefas de desminados en la zona norte del país", entre otras, y "tengo la confianza de que alguna llegará a ser comandante en jefe por mérito, por capacidad y su trayectoria", subrayó Espina.

"A las mujeres se les pide que sean disciplinadas, que hagan sacrificios, que sean profesionales de alto nivel, que sean honestas, que juraron morir por su patria, lo menos es tratarlas con respeto, dignidad e igualdad de derechos, y sobre todo valorar sus méritos", sostuvo.

El titular de Defensa aseguró además que "las Fuerzas Armadas no tiene brechas salariales" y en cuanto a la igualdad de derechos "debe ser la institución que tiene más avances en Chile".