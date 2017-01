Video advierte presencia de objeto volador no identificado en San Antonio

El Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (Cefaa) dio a conocer un video en el que se advierte la presencia de un objeto desconocido en la Región de Valparaíso en noviembre de 2014.

La repartición dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) investigó el hecho por los últimos dos años, periodo tras el cual fue catalogado como un FANI (Fenómeno Aéreo No Identificado).

El hecho fue grabado por un helicóptero de la Armada (Airbus Cougar AS-532), equipado con una cámara de alta definición FLIR infrarroja, a las 16:48 horas UTC del 11 de noviembre de 2014, en el sector costero entre el puerto de San Antonio y Quintero.

De acuerdo al informe oficial, el objeto se desplazaba a una velocidad constante similar a la de un helicóptero y fue visible por una duración superior a los 10 minutos, sin haber sido detectado por los radares del Control de Tránsito Aéreo.

Por su parte, el sistema de control de radar de la DGAC tampoco logró captar el objeto, pero confirmó la ausencia de tráfico autorizado en las cercanías del helicóptero.

"En dos ocasiones, el objeto parece arrojar una estela de algún elemento que no se ha podido precisar", indicaron desde el Cefaa.

"Algunos analistas han sugerido la hipótesis de que se trate de un avión de línea de mediano tamaño y que las estelas del elemento que se desprende, pueda ser el agua de reserva del interior del aparato, arrojado por la tripulación. Sin embargo, Meteorología afirma que ni la altitud a la que se desplazaba el objeto, ni la temperatura ambiente de ese momento, permitían tal tipo de estela de condensación", recalcaron.

Otra de las opciones descartadas fue que se tratara de "basura espacial" que haya reingresado a la atmósfera, ya que por sus características se habría dirigido directamente hacia la superficie y no se movilizaría en forma horizontal.

En declaraciones recogidas por The Huffington Post, el ahora ex director de Cefaa, el general Ricardo Bermúdez, indicó que "no sabemos lo que era, pero sí sabemos lo que no era".

En paralelo, el investigador Mario Ávila, encargado de interrogar a los testigos, comentó al medio que "son profesionales entrenados con muchos años de experiencia y sin embargo estaban absolutamente seguros que no podían explicar lo que vieron".

En el informe final firmado por el analista Alberto Vergara se confirmó que el objeto era una forma real y tridimensional con volumen y con "control de sus movimientos", sin ser afectada por los vientos, reflejaba la luz y lanzaba "algún tipo de energía".

Además, se estableció que no hay evidencia de "alteración del video o de edición o procesamiento de las imágenes por alguna aplicación computacional".