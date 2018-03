Alberto Cardemil se defiende: "Las críticas no tienen otro ánimo más que el de disociar"

La primera actividad de Alberto Cardemil como seremi de Hacienda del Maule, fue responder a los cuestionamientos de la oposición tras su designación, los que apuntaron a su pasada formalización por el Caso Penta y a su calidad de ex subsecretario del Interior de la dictadura.

"Me tocó ser subsecretario y jugar un rol importante abriendo las puertas a la transición y siendo parte de ella como diputado en el gobierno del presidente Aylwin, lo que es algo para sentirse orgulloso más que avergonzado", aseguró Alberto Cardemil a Cooperativa.

"Las críticas no tienen otro ánimo más que el de disociar y revivir situaciones del pasado en las que afortunadamente no tuve nada que ver, aquí lo importante es que los problemas de Chile y el Maule, los tenemos que enfrentar entre todos", puntualizó Cardemil.

[Audio] Alberto Cardemil se defiende de críticas: "Me tocó ser subsecretario y jugar un rol súper importante en la transición chilena" #CooperativaPM https://t.co/f4pMbDK70m pic.twitter.com/GVAZhk60jX — Cooperativa (@Cooperativa) 21 de marzo de 2018

El seremi vocero de la región, Jorge Guzmán, afirmó que "Alberto Cardemil está habilitado para desempeñar el cargo que se le encomendó y lo que corresponde es evaluar su desempeño antes que las críticas asociadas a gobiernos pasados".

Desbordes lo propuso

Desde Renovación Nacional (RN), defendieron el nombramiento de Alberto Cardemil como seremi de Hacienda del Maule.

El presidente de la colectividad, Mario Desbordes, afirmó que "(Cardemil) fue propuesto por Renovación Nacional y éste presidente de partido que habla, fue el primer impulsor de la nominación de Alberto Cardemil como seremi de Hacienda de la Región del Maule, y me alegra que el Presidente haya acogido la solicitud".

Sobre los acontecimientos judiciales a los cuáles se vincula a Cardemil, particularmente el Caso Penta, también hubo defensa corporativa desde el partido de calle Antonio Varas.

"El fiscal Gajardo (Carlos) fue quién le planteó la salida alternativa y que es la suspensión condicional del procedimiento. Alberto Cardemil no fue llevado a juicio, ni siquiera abreviado, porque no había antecedentes que lo sustentara. No hubo condena, no hubo sanción, por lo que no hay ningún tipo de inhabilidad o cuestionamiento procesal contra la persona de Alberto Cardemil", concluyó Desbordes.