Chadwick adelantó que ley de migración será de "máxima prioridad" en Gobierno de Piñera

En el marco de la reunión bilateral con las autoridades salientes, el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que una de las primeras medidas del próximo Gobierno será impulsar una ley de migración.

Chadwick se reunió este jueves con el ministro Mario Fernández, cita tras la cual destacó que "nuestra voluntad, como lo ha expresado el Presidente Piñera, no es dar vuelta la página, no es empezar de cero, no es olvidar todo lo que se ha hecho, sino que tomar todo lo que consideramos positivo y continuar, perfeccionar si consideramos que es necesario hacerlo y obviamente desarrollar nuestras políticas públicas hacia el futuro".

"El tema de la inmigración es un tema de máxima relevancia y prioridad. El subsecretario Rodrigo Ubilla estuvo trabajando cuando le correspondió, en el gobierno anterior del Presidente Piñera, muy fuerte en el tema, enviamos un proyecto de ley", agregó.

"Aún no tenemos una nueva ley de inmigración, y más que anunciar lo que vamos a hacer, a partir del 11 de marzo lo vamos a hacer", planteó Chadwick.

Otras de las bilaterales que se llevó a cabo durante la jornada fue la de la Segpres, donde el ministro Gabriel de la Fuente se reunió con el designado Gonzalo Blumel para conversar sobre las prioridades de la próxima administración.

Tras la reunión, Blumel planteó que "hay varias prioridades, el Presidente Piñera las va a informar con claridad a todos los chilenos, pero nos gustaría por ejemplo hacer un esfuerzo importante en materia de austeridad y buen uso de los recursos públicos".

"Nosotros creemos que ahí se puede avanzar mucho, enfrentamos una situación fiscal apretada y el Presidente nos ha pedido a todos los ministros, a todos los subsecretarios, que hagamos un esfuerzo importante de ahorro, de austeridad y de buen uso de los recursos públicos, porque al final son recursos que pertenecen a todos los chilenos y nosotros tenemos que ser muy responsables en esta materia y queremos predicar con el ejemplo", añadió.

En paralelo, también se reunieron las voceras de Gobierno, Paula Narváez y Cecilia Pérez, quienes trataron temas como el futuro de TVN y la agenda valórica, con proyectos como la identidad de género y el matrimonio igualitario.

En relación con este último, Pérez recalcó que aunque no está en el programa de gobierno, dependerá de los consensos y acuerdos en el Congreso ver su avance.