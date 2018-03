Felipe Kast: "Es un gravísimo error pensar que Ley Antiterrorista es contra el pueblo mapuche"

El senador por La Araucanía, Felipe Kast (Evópoli), afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que el proyecto de ley para reformar la Ley Antiterrorista no es contra el pueblo mapuche, defendiendo la iniciativa y llamando a no estigmatizar.

El parlamentario salió al paso de las declaraciones de su par DC Francisco Huenchumilla, ex intendente de La Araucanía, quien advirtió que la aplicación de la ley está dirigida al pueblo mapuche, a lo que respondió que "el senador Huenchumilla está cometiendo un error gravísimo, que es pensar que este proyecto de ley es contra el pueblo mapuche".

"Todo lo contrario, el pueblo mapuche es tremendamente pacífico y lo llamaría a que no estigmatice al pueblo mapuche como si ellos fueran terroristas. No tiene nada que ver", aseveró.

Kast agregó que "me parece un error y de mala leche el decir que esta ley tiene algún tipo de mirada discriminatoria, porque todo lo contrario. Soy un convencido de que el pueblo mapuche lo único que quiere, porque muchos de ellos son víctimas de la violencia en La Araucanía, es que se devuelva la paz a la región".

"Lo que planteó el Presidente Piñera es algo muy simple, simplemente que tengamos las facultades para combatir el terrorismo, que son idénticas a las que debiéramos tener y tenemos en el caso de la droga. Hoy tenemos una ley que cumple con todos los tratados internacionales para combatir la droga y resulta que para combatir el terrorismo no tenemos las mismas atribuciones".

Por este motivo, el senador Kast sostuvo que "no encuentro y no veo cuál es el problema que tienen algunos con estos anuncios, que son una gran noticia para la región más empobrecida de Chile dado que no hay seguridad, sino que lo que reina es la impunidad, nadie quiere invertir, no hay trabajo, no hay empleo".

Recalcó que el anuncio de Piñera "fue muy recibido (en La Araucanía), más allá de que un par de políticos de oposición quieran tratar de enlodar este tema, no con los temas de fondo, porque sería bueno que dijeran las diferencias de fondo, sino que simplemente porque parece que están automatizados a tratar de criticar a quien Gobierno".

"Esto está en el programa de Gobierno. La invitación a acuerdos nacionales es para que, ojalá, voten a favor de estos proyectos", sentenció.