Antofagasta: Ignacio León, el seremi de Hacienda que no fue

La intendencia de Antofagasta, a través del seremi de Gobierno, Francisco Salazar, confirmó que Ignacio León, nombrado este martes como seremi de Hacienda de la región, no alcanzó a asumir en el cargo.

En una escueta declaración que no aclaró los motivos de la decisión, Salazar indicó que "Hacienda se comunicó con Ignacio León, y le transmitió que no podrá asumir en su cargo. Luego el intendente hizo lo mismo, llamó a Ignacio para comentarle esta decisión".

Una situación similar, vivió el nombrado seremi de Justicia, Leonardo Ledezma, de quien "se ha decidido que (...) no siga en su cargo", según indicó el seremi de Gobierno, quien tampoco entregó los motivos de este segundo nombramiento fallido.

El silencio del frustrado seremi

"No tengo nada que decir al respecto, solo sé que no me ratificaron en el cargo" señaló escuetamente Ignacio León, quien agregó que "fui nominado al cargo y luego me bajaron".

Según publicó el diario El Mercurio de Antofagasta, la razón de la revocación del nombramiento es el proceso legal que enfrenta León, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio, por su responsabilidad como Director de DIDECO, en la muerte de un joven deportista antofagastino, sobre quien cayó un cesto de basquetbol de una cancha municipal en febrero del 2016.

Sobre Leonardo Ledezma, el matutino informa un problema con su título. El nominado seremi habría indicado ser egresado de la Universidad Católica del Norte, situación que no coincide con lo que señala la documentación presentada.

El gobierno regional informó que ya está trabajando en las ternas para presentar al Gobierno central, con el fin de nombrar reemplazantes en estos cargos.