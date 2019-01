Diputado RN quita piso a Chadwick: Dice que "interferencia" es excusa de "kínder"

El diputado oficialista Andrés Celis (RN) le quitó el piso al ministro Andrés Chadwick, y aseguró que la explicación que entregó el titular de Interior es una excusa "de cuarto básico o de kinder".

Ayer, el ministro del Interior se refirió a la declaración del ex jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía quien manifestó que informó a Chadwick que Catrillanca no portaba armas y que no hubo enfrentamiento, una hora después de su muerte.

En esa línea, el ministro Chadwick respondió que "había una muy mala comunicación e interferencia".

Al respecto, el diputado Celis manifestó que "noto un cierto cansancio, un cierto desgaste".

"Creo que el tema de Catrillanca, con la respuesta que dio ayer, de que la interferencia, no creo que tenga algún fundamento para defenderla, porque él podría haber llamado nuevamente o comunicación hay. Entonces creo que esa respuesta de excusa más bien es de cuarto básico o de kínder", manifestó Celis.

"Yo no soy nadie para pedir la renuncia de ningún ministro pero creo que tiene que haber un ajuste en varias carteras. Un trueque, por ejemplo, del ministro Espina de Defensa a Interior, y el ministro Chadwick a Defensa, o bien pensando en una embajada en Estados Unidos", agregó.

Respaldo del oficialismo

En tanto, el resto del oficialismo salió a respaldar al ministro del Interior respecto a la "fallida" comunicación con el ex jefe de Orden y Seguridad.

En esa línea, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) respaldó a Chadwick y aseguró que "efectivamente hay una conversación que fue muy difícil, tan difícil mantener conversación que se pidió un informe con posterioridad y que le llegó a las 06:00 de la mañana del día siguiente".

En duros términos le respondió el diputado Marcelo Díaz (PS), quien se refirió al mensaje en redes sociales del Presidente Sebastián Piñera cuando manifestó que "ratificamos deber de Carabineros de perseguir delitos y su derecho a defenderse cuando son atacados".

Respecto a lamentable muerte de comunero Camilo Catrillanca: Gob agotará medios para investigar verdad de lo ocurrido, solicitando Fiscal de dedicación exclusiva. Al mismo tiempo, ratificamos deber de Carabineros de perseguir delitos y su derecho a defenderse cuando son atacados. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) November 15, 2018

"Este twitter del 15 de noviembre, a las 12:08, horas después, desde el extranjero, esta fue la reacción del Presidente de la República", aseguró el diputado Díaz.

En esa línea, argumentó que "conociendo cómo funciona el Estado, el único que puede haberle dado antecedentes para que el Presidente emitiera esta declaración es el ministro Chadwick. Entonces, yo creo que la responsabilidad puede llegar muy lejos si el Gobierno no toma las medidas que corresponde, de manera oportuna".