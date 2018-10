Mauricio Rojas lanzó su libro disparando a Evópoli: "No tuvieron coraje"

Mauricio Rojas lanzó este miércoles "94 Horas, crónica de una infamia", el anunciado libro en el que relata las circunstancias de su breve gestión como ministro de las Culturas, marcada por la polémica de haber calificado al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como "un montaje".

El escritor se refirió por primera vez en extenso al vértigo con el que vivió sus cuatro días como ministro, y en la ocasión lamentó haber sido víctima de "fuego amigo" en Chile Vamos, a raíz de una actitud de "poco coraje" que atribuyó a Evópoli, el partido de Felipe Kast.

"Me sacaron de contexto"

Rojas reconoció que sus palabras sobre el Museo fueron "un exceso", "exageradas y desmedidas", pero alegó que también fueron "sacadas de contexto".

Afirmó que él nunca ha sido un "negacionista" de los crímenes de la dictadura, y criticó que Evópoli no haya sido capaz de plantear ese matiz cuando difundió una declaración desmarcándose públicamente de sus dichos en momentos en que el Gobierno aún no había comunicado su salida.

"Hubo fuego amigo, claro", sostuvo, y agregó que éste "duele mucho, porque viene de personas que te conocen, que se suben, a veces, a un carro al cual no deberían subirse".

Ministro Rojas acusa a Evopoli de fuego amigo en presentación de su libro "94 horas crónica de una Infamia"

"El ejemplo que yo doy aquí es el caso de Evópoli, con la declaración que hizo el domingo por la noche"; explicitó, aludiendo a lo ocurrido el 12 de agosto, a pocas horas de su despido.

Comparto la postura de @evopoli a propósito del debate sobre el Museo de la Memoria y los DDHH.

"La crítica fundamental que le hago (a Evópoli) es que no tuvieron coraje... No sé como llamarlo... No hay ningún problema en tomar distancia de lo que yo dije del Museo, si yo mismo había tomado distancia de eso. No había ningún problema en criticarme, pero gente que me conoce muy bien tendría que haber dicho: 'Este señor nunca ha negado ni esto ni esto, siempre ha estado contra toda dictadura'", argumentó.

La crítica a Evópoli a propósito del impasse Rojas no es nueva. Ya en esos días los presidentes de RN y la UDI, Mario Desbordes y Jacqueline van Rysselberghe, se lanzaron con todo contra la tienda presidida por Hernán Larraín Matte.

No hay dirigentes de primera línea en el libro del ex ministro Rojas

El acto de lanzamiento anotó una ausencia total de autoridades, parlamentarios y dirigentes de primera línea.

Los rostros más conocidos dentro de la derecha fueron el ex diputado Rojo Edwards (ex militante RN) y el director del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín.