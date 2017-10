Ministra de Salud respondió a críticas por postular a bono de incentivo al retiro

La ministra de Salud, Carmen Castillo, respondió a los cuestionamientos tras conocerse que postuló a un bono de incentivo al retiro cercano a los 15 millones de pesos, el que fue aprobado el pasado 30 de agosto por el subsecretario de Salud (s) Cristián Herrera.

El mencionado bono está disponible para todos los trabajadores del sistema de salud e involucra un monto de 560 UF (14 millones 916 mil 500 pesos) para los funcionarios que tienen 10 años o más de servicio y pretenden dejar el sector público.

Ante las críticas, la secretaria de Estado replicó que "quienes han emitido opiniones no llevan más de 30 años de servicio en el sector público de salud. Quisiera señalar que se trata de un tema administrativo mío, personal".

"Estoy absolutamente conciente que mientras sea ministra no haré uso del incentivo al retiro, por lo tanto, tranquilos, hasta el último día estaré con la Presidenta. Reúno los requisitos porque estoy en el componente de lo que ya me corresponde, pero no haré uso de este incentivo hasta el último día de nuestro Gobierno", sostuvo la ministra, quien atribuyó esta polémica al período de elecciones.

El bono que recibirá la ministra es equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio en el sistema público y el mencionado monto adicional de 560 UF.