Ministro Cristián Monckeberg: "Chadwick ha realizado una labor impecable en Interior"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, respaldó la labor de su par de Interior, Andrés Chadwick tras las críticas que cuestionan que siga en el cargo luego de conocerse la declaración del ex jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía por el crimen de Camilo Catrillanca.

El pasado lunes se conoció la declaración del general en retiro Mauro Victtoriano, quien afirmó a la justicia que le contó a Chadwick una hora y media después del incidente que no hubo un enfrentamiento y que Catrillanca no iba armado. El ministro de Interior contestó que en ese momento hubo una "interferencia" y que no le llegó el mensaje.

Al respecto, y consultado en El Diario de Cooperativa, Monckeberg descartó que vaya a ocurrir un cambio de gabinete y aseguró que "vamos a tener problemas permanentemente, pero hay un apoyo y un respaldo irrestricto a la labor que los diferentes ministros estamos realizando".

En la misma línea, descartó que el regreso adelantado del Presidente Sebastián Piñera a Santiago desde su gira en el sur del país, tuviera relación con la posibilidad de un cambio de gabinete.

Respaldo a Chadwick

Respecto a la figura del ministro Chadwick, Monckeberg aseguró que él "es un ministro muy sólido. Lo conozco de hace bastante tiempo y creo que ha realizado una labor en Interior impecable, teniendo en consideración todas las complejidades que existen hoy en relación a los temas que hemos ido viendo, sobre todo con La Araucanía".

En esa línea, destacó que el ministro Chadwick "le da solidez al Gobierno, le da soporte y además organiza y coordina de buena manera el gabinete en su función de ministro del Interior".

"Evidentemente van a haber problemas, dificultades, la oposición se va a aprovechar -a veces bien o mal, ese será su rol-", aseguró.

De la misma forma, Monckeberg aseguró que "yo creo que el Gobierno en esta materia ha actuado de manera correcta. Se recibió la información, se entregó y se solicitó a la Fiscalía que investigara desde el día uno. Se pidió un fiscal especial, hubo cambios en Carabineros de manera profunda".

"Yo creo que responsabilidades políticas ha habido de sobra y también desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de Carabineros (...) Yo creo que se está trabajando bien", agregó.