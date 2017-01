Ministro Fernández por interpelación: "El 26 de enero nos veremos"

El ministro del Interior, Mario Fernández (DC), descartó que esté buscando "subterfugios" para evitar acudir a la interpelación solicitada por Chile Vamos tras los cuestionamientos por la intervención que realizó la Intendencia de la Araucanía a favor de la machi Francisca Linconao.

La sesión especial fue aprobada por la Cámara de Diputados y el secretario de Estado confirmó su asistencia asegurando que "nos veremos" el 26 de enero.

Expresó que "he escuchado que alguien decía que estoy buscando algún subterfugio para no acudir a esta interpelación. Esa persona se equivoca, debería informarse bien y saber de que yo soy de los que doy siempre la cara. Así que yo vengo a informarme de la interpelación y el 26 nos veremos".

"Interrumpí mi descanso, mis vacaciones, y he venido a estudiar la interpelación", indicó este miércoles, añadiendo que "si son responsables, como parece serlo, tendrán base para hacer la interpelación. Yo soy ministro de Estado, enfrento lo que mi deber me indica".

Las dudas sobre la participación de Fernández en la sesión especial de la Cámara Baja surgieron tras revelarse que en la misma fecha de la interpelación estará en el rol de vicepresidente, pues la Presidenta Michelle Bachelet estará el 24 y 25 de enero en la Cumbre Celac en República Dominicana y el 26 de enero en Haití.

Previo a las declaraciones de Fernández, su interpelador, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, había expresado que "si el ministro del Interior no quiere venir a dar la cara, no quiere venir a responder, que lo diga, pero que no ocupe argumentos para no estar acá".

"Por mucho que él esté en ese momento como vicepresidente de la República, no por eso se pierde la calidad de ministro", indicó, asegurando que incluso no descartaban adelantar la fecha de la interpelación.