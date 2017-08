Rechazo de Dominga: Aleuy llamó a terreno a Hacienda por quejas de subsecretario

El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, llamó a terreno al Ministerio de Hacienda luego de que su subsecretario Alejandro Micco expresara públicamente quejas sobre el apuro con que el Comité de Ministros votó el polémico proyecto minero-portuario Dominga.

El pasado miércoles -dos días después de la votación que rechazó el proyecto que pretendía emplazarse en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo-, Micco dijo que "no nos hemos tomado el tiempo necesario y lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada", en respaldo a la abstención de votar del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Como respuesta, en conversación con T13 Radio -consigna el diario La Segunda-, Aleuy dijo este viernes que "el rol de los funcionarios públicos es respaldar la institucionalidad que existe en el país", declaró.

"Si a alguien no le gusta una decisión de un organismo regular del Estado y es funcionario público, no puede andar haciendo comentarios sobre eso. No corresponde", señaló quien hoy subroga en su puesto a Mario Fernández, por estos días, vicepresidente.

Ante la conducta de Céspedes y el comentario de Micco, Aleuy insistió en que "un funcionario público tiene que respetar la institucionalidad", indicó el rotativo.

Las declaraciones de Aleuy agregan un nuevo capítulo a la serie de desencuentros del equipo técnico-económico de los ministros de Hacienda y Economía con el político-ideológico de La Moneda, siendo el primero el rumor de palacio sobre una supuesta intervención de la jefa de gabinete Ana Lya Uriarte para objetar el proyecto, lo que ella negó, sentencia La Segunda.