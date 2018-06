Siguen investigando a ministro Larraín por viaje a Harvard

La fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, continúa con la investigación del viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín a la Universidad de Harvard, que lo tuvo en medio de la polémica tras viajar a Boston entre el 11 y el 16 de abril para participar en el día del alumno de Harvard y dictar una conferencia, presuntamente con fondos públicos.

El caso parecía resuelto luego de que Larraín devolviera 1.792.920 pesos y la Universidad de Harvard reembolsara el equivalente a 4.500 dólares el 8 de mayo.

"El caso sigue abierto porque hay diligencias aún en desarrollo", explicaron a La Segunda desde la Fiscalía aunque no entregaron más detalles porque es investigación reservada, de esta forma, pese a que no hubo uso de recursos del Estado, la querella por malversación de fondos que investiga la fiscal no ha sido sobreseída.

Requerimiento en la Contraloría

Según el diputado Leonardo Soto (PS), quien presentó un requerimiento ante la Contraloría por infracción al principio de probidad, "lo único que puede haber ocurrido es que el ministro haya tenido la habilidad de bloquear la configuración del delito de malversación de caudales de fondos públicos, mediante el arbitrio de devolver los recursos que salieron del ministerio por concepto de pasaje y viáticos haciendo desaparecer el perjuicio fiscal", indica la nota de La Segunda.

Soto agregó al vespertino que el cuestionamiento apunta a si el viaje tenía naturaleza pública o privada y eso es lo que tiene que resolver la Contraloría.