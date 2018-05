Huenchumilla advirtió con declarar inconstitucional reforma a la Ley Antiterrorista

El senador Francisco Huenchumilla (DC), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, acusó que el Gobierno presentó el proyecto de reforma a la Ley Antiterrorista sin considerar financiamiento, dando plazo al Ejecutivo hasta la próxima semana para entregar el informe antes de declarar inconstitucional la iniciativa.

La advertencia la entregó este miércoles en la sesión donde el ministro del Interior, Andrés Chadwick, llegó a exponer sobre la indicación sustitutiva del Ejecutivo para reformar la ley.

"Se está haciendo una ley sin señalar cómo se iba a financiar esta ley. En esa materia, tengo facultades para declarar inadmisible el proyecto y, por una situación de deferencia hacia el Ejecutivo, le dimos plazo para que en la próxima sesión traiga el informe de Hacienda", indicó el parlamentario.

Huenchumilla advirtió que "si el Gobierno no trae el informe del Ministerio de Hacienda, yo voy a declarar inconstitucional el proyecto del Ejecutivo. Esa es la discusión".

Ministro Chadwick: En la próxima sesión traemos los antecedentes

En respuesta, el ministro Chadwick descartó inconstitucionalidad y aseguró que el proyecto no involucra mayor gasto.

"El tema no pasa ni por el retiro de la indicación ni por modificaciones a las indicaciones, sólo pasa porque la Comisión tenga todos los elementos y antecedentes, y si tienen alguna duda si existe o no existe gasto, como lo planteó el presidente, ningún problema. En la próxima sesión nosotros le traemos los antecedentes porque, como lo hemos dicho, no hay gasto", explicó el secretario de Estado.

El titular de Interior recalcó que "no hay inconstucionalidad".

La iniciativa del Ejecutivo contempla 11 elementos, como una nueva definición del tipo penal de terrorismo, la incorporación de técnicas investigativas adicionales y el uso de agentes encubiertos, entre otros aspectos.

Machi Linconao llegó hasta el Congreso

En paralelo, este miércoles llegó hasta el Congreso la machi Francisca Linconao, donde solicitó ayuda para la demanda internacional que presentará contra el Estado chileno y, además, para evitar que los tres condenados en el caso Luchsinger Mackay terminen en la cárcel.

"Estoy acá para pedir ayuda para poder hacer la demanda internacional ante la Corte Interamericana (de DD.HH.) de mi caso, como machi", expresó.

La machi Linconao fue recibida por diputados del Partido Comunista, Partido Socialista, PPD y parlamentarios del Frente Amplio.

En el caso Luchsinger Mackay fueron condenados José Peralino Huinca, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, mientras que se absolvió a ocho imputados, entre los que figuraba la machi.