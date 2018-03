Los Lagos: Gobierno aclara nombramiento de seremi acusado de ser ex PPD

Polémico fue el nombramiento del seremi de Agricultura Juan Barrientos en Los Lagos, a quien a través de un mensaje en Twitter el diputado PS Fidel Espinoza cuestionó, por su pasada militancia PPD y haber trabajado para la Nueva Mayoría.

El parlamentario dijo en la red estar "impresionado con Gbo de #tiemposmejores" .

"En nuestra región nombran a un militante PPD de Seremi de Agricultura. Pluralismo al extremo o grosero error? Que la @segegobloslagos nos responda porfa. Estamos intrigados", detalló.

La respuesta vino rápido del senador UDI Iván Moreira, quien refutó a Espinoza, también en Twitter: "Siempre hay duendes Diputado en nombramientos sobre todo cuando nadie los conoce. Aún más no estaba en ninguna terna ni menos se conocía Currículum Mano negra de la NM en la Moneda. Tenemos Reemplazante. No se preocupe. Y no se le olvide a ud que uno de sus Intendentes NM duro 1dia".

En todo caso, el malestar del congresista se extendió a su propio bloque y en especial a quienes lo nominaron. Moreira acusó que a nivel local se desconocía acerca del currículum de la nueva autoridad.

En medio de este conflicto, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que el seremi fue propuesto por las bases distritales de la colectividad con las que trabaja desde hace un tiempo, según reportó Soy Puerto Montt.

Esta mañana el intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, lo ratificó en el cargo.

Además, el diputado RN Carlos Ignacio Kuschel confirmó que fue él quien lo propuso para Agricultura, dada sus competencias, las que se extienden hacia Medio Ambiente.

Por su parte el aludido seremi de Agricultura, Juan Barrientos Espinosa, desmintió que haya sido militante del PPD y explicó que sí trabajó para el gobierno de la Nueva Mayoría, pero que siempre ha sido de derecha y llamó al diputado Espinosa a que aclare sus dichos.