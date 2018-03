Polémica por ausencia del Frente Amplio y el PC en reunión por alegatos en La Haya

Polémica causó la ausencia de los representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista de la reunión en la mañana de este lunes en La Moneda para presenciar los alegatos de La Haya, aunque desde ambos sectores apuntan a la informalidad de la invitación.

En lo que había sido calificado como un "signo de unidad" ante la postura boliviana, el Gobierno invitó a todos los jefes de bancada a La Moneda, pero Daniel Núñez (PC) y Miguel Crispi (RD) no concurrieron a la cita.

Desde el oficialismo aseguran que Núñez no respondió a la invitación y que Crispi se excusó el sábado, pero sin designar a un reemplazante.

El senador Andrés Allamand (RN) calificó este hecho como "una mala señal, que si han sido invitados como ustedes señalan, representantes tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista, no hayan acogido como han hecho del resto de los sectores políticos".

"Estas son causas que nos debieran unificar a todos y se presta ciertamente para especulaciones y se presta para de alguna manera no presentar el frente unido que tenemos que presentar, de manera que yo considero que es una mala señal", planteó.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), denunció no haber sido invitado a la cita.

Quiero confirmar que ni @Liberales_Chile ni yo como pdte. de la Comisión de RREE recibimos invitación para seguir los alegatos de #LaHaya desde La Moneda. Por tanto no fue que nos restáramos, simplemente @GobiernodeChile no nos invitó. — Vlado Mirosevic V. (@vladomirosevic) 19 de marzo de 2018

Desde el Ejecutivo reconocieron que Mirosevic no fue invitado, ya que no es jefe de bancada.

Por su parte, Daniel Núñez comentó que "lamentablemente las comunicaciones que recibimos citándonos, invitándonos a esta reunión en La Moneda para ver los alegatos de La Haya fue muy informal".

"A mí me llegó un WhatsApp a las 19:00 horas el día domingo, no me lo comunicó ninguna autoridad política, no hubo ningún ministro que me llamara ni tampoco alguien que fuera una autoridad política y creo que en estos tipos de temas tenemos que tener una comunicación formal", recordó.

"Esperaba que se invitara como corresponde a los presidentes de partido y por eso que me pareció que a esa hora y dada la informalidad de la convocatoria yo no sabía que estaba citado realmente y no me pareció pertinente asistir", sostuvo.

Pese a estas ausencias, desde Chile Vamos confirmaron que el Frente Amplio y el Partido Comunistas serán invitados a las reuniones por los cinco acuerdos nacionales.