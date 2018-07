Renunció el intendente de Magallanes

Este martes presentó su renuncia el intendente de Magallanes Christian Matheson (Independiente, cercano a la UDI), luego de que ayer lunes sostuviera diversas reuniones en Santiago con las autoridades de Gobierno en La Moneda.

La dimisión de la máxima autoridad regional se da a horas de que la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, viaje a la zona y a un día de que renunciara la seremi de Gobierno, Yanari Lara (RN), quien adujo motivos personales para dejar el cargo.

"Puedo confirmar la renuncia del intendente Matheson a esta Intendencia regional. Se realizó durante la jornada de la tarde", confirmó el gobernador de Magallanes, Nicolás Cogler.

"Hasta ahora estamos esperando los lineamientos del nombramiento, esperemos que esto ocurra dentro de las próximas horas, si no el día de mañana", agregó.

El gobernador además explicó que los motivos de la renuncia "son más bien temas vinculados a la gestión y personales".

Goic: Muestra instalación deficiente

Para la senadora DC Carolina Goic, las renuncias de Matheson y Lara dan cuenta de "un deficiente proceso de instalación del Gobierno en Magallanes".

"A mí me preocupa mucho: que a poco más de tres meses tengamos una nueva autoridad –y no sólo seremi de Gobierno, sino también intendente-, es un costo para la región, porque recién habíamos empezado a trabajar sobre el proceso presupuestario, y ahora volvemos atrás", comentó la ex timonel DC.

Carolina Goic lamentó las renuncias de Matheson y Lara y dijo que "el Gobierno tiene que dar explicaciones a los magallánicos". (Foto: ATON)

Goic dijo desconocer los motivos que explican ambas salidas, y señaló que "es el Gobierno el que tiene que dar explicaciones a los magallánicos de por qué fallan autoridades tan relevantes y cuáles son los temas que hay detrás".

A Christian Matheson en particular, "lo conocí personalmente y creo que es una persona muy competente, técnicamente, había sido seremi de Vivienda (...) Habíamos tenido una buena relación de trabajo, y lamento que hoy día tengamos que iniciar nuevamente, con otra autoridad, el proceso", sentenció la parlamentaria por Magallanes.