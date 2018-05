Ex Nueva Mayoría presentará su propio proyecto contra el nepotismo

La ex Nueva Mayoría, sin la Democracia Cristiana, acordó este lunes no sumarse al proyecto contra el nepotismo de Evópoli, sino que presentar una iniciativa especial elaborada por los partidos que formaron el ex oficialismo junto a Michelle Bachelet.

La decisión la dio a conocer el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, indicando que al menos, al interior de su colectividad, ya existe una iniciativa para enfrentar los distintos casos.

No hay fecha para presentar este proyecto y la idea es que sea uno solo por parte de todos los partidos que integraron la ex Nueva Mayoría, sin la DC.

En medio de las acusaciones transversales de nepotismo se registró la fallida designación de Pablo Piñera como embajador de Argentina y de la renuncia del hijo y la nuera de Andrés Chadwick de sus cargos gubernamentales.