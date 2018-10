Abogado de víctimas de Karadima: Defensa de los cardenales ha estado desde las sombras

El abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de las víctimas de Fernando Karadima que demandaron al Arzobispado de Santiago, sostuvo que "la defensa de los cardenales siempre ha estado desde las sombras" al comentar en El Diario de Cooperativa los detalles de esta causa contra la iglesia católica.

Ayer domingo, el diario La Tercera informó sobre un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que establecía un pago de 450 millones de pesos por daño moral a Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, sin embargo, un ministro del tribunal de alzada señaló a El Mercurio que esta resolución aún no se vota y que está en estudio.

Sobre esta información, Hermosilla sostuvo que la causa "queda en el mismo lugar que estaba antes no más. Mientras no salga un fallo que esté firmado por los tres ministros y notificadas las partes, el resto pueden ser buenas informaciones, buenos datos periodísticos".

El profesional añadió que "yo sí creo que es claro que viene un fallo luego, que viene un fallo próximo y hay que estar en lo que se diga. Esto que apareció en La Tercera, entiendo que, incluso por lo que me informaron periodistas de La Tercera, es una filtración que ellos obtuvieron desde adentro del sistema judicial y no es una filtración que llega de afuera".

"Han pasado cosas extraordinarias desde el día uno"

Para el abogado, "ésta es una causa que lo único que no puede hacer a esta altura es sorprenderme, porque han pasado cosas extraordinarias desde el día uno y, por lo tanto, creo que esta causa hasta el final va a dar que hablar y va ser a tumbos. Cuando uno se enfrenta a gente poderosa, las cosas no son fáciles, no son fluidas, son tres pasos para adelante y dos para atrás".

Hermosilla manifestó que "la defensa de los cardenales siempre ha estado desde las sombras, no ha sido una defensa abierta, tienden a hablar poco y todo lo hacen por debajo. En Rancagua han pasado cosas inauditas con motivo de la investigación penal por encubrimiento".

El abogado complementó que "cuando te enfrentas a gente poderosa y soberbia, además, es difícil, es a pulso, hay que estar empujando, hay que estar alerta, hay que estar mirando debajo de la mesa, porque pueden estar haciendo cosas".

Respecto a la acción presentada por las víctimas de Karadima, Hermosilla planteó que "el fondo de la demanda no es la plata, la plata es una consecuencia, el fondo de la demanda es establecer la responsabilidad por encubrimiento del Arzobispado, ése es el fondo de la demanda y el verdadero precedente".

"El precedente está marcado por fijar la responsabilidad, lo otro es una consecuencia de lo anterior, lo importante es fijar la responsabilidad", concluyó.