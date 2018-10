Conferencia Episcopal elaboró guía de recuperación de especies incautadas por la Fiscalía

Dos días antes de los allanamientos simultáneos a los obispados de Valparaíso, Concepción, Osorno y Chillán, del pasado 13 de septiembre, la Conferencia Episcopal envió a todos los obispos una minuta con una guía sobre cómo solicitar la devolución de especies incautadas por el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones por eventuales encubrimientos de abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica chilena.

"Recomendaciones para la devolución de especies post allanamiento, registro e incautación (SIAU)", se titula el documento, de dos páginas, que se les hizo llegar a los religiosos por correo electrónico la mañana del 11 de septiembre, según publica hoy El Mercurio.

En el caso de que una fiscalía regional incautase especies, documentos o cuentas de correo, la guía sostiene que procede solicitar la devolución, principalmente de aquellos elementos que no tienen vinculación con la indagatoria que originó el allanamiento.

Para ello se aconseja recurrir a la Fiscalía Nacional y al Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), donde los usuarios pueden obtener información general sobre la causa y entrega de especies, además de realizar reclamos y sugerencias.

En la eventualidad de que se les incauten carpetas, computadores, documentos, archivadores, celulares y cuentas de correo electrónico, entre otros, de sus respectivas diócesis, otras circunscripciones eclesiásticas o comunidades religiosas, se sugiere a los obispos "dirigirse a las dependencias de la fiscalía respectiva para efectos de pedir la devolución de dichas especies".

La minuta precisa que el trámite se debe realizar de manera personal y detalla siete pasos que se deben seguir en la repartición respectiva del Ministerio Público, que van desde instrucciones sobre cómo dirigirse al módulo de atención a público y sacar número, e incluso recomendaciones para solicitar la devolución de especies.

"Recordar los derechos de personas investigadas"

"No se trata de un instructivo, sino de recomendaciones propuestas por el equipo jurídico ad hoc" y no están dirigidas sólo a las jurisdicciones donde hay incautaciones, sino a todos los obispos, con el "objetivo de recordar los derechos que asisten a las personas investigadas para efectos de solicitar la devolución de aquellas especies que ya fueron periciadas o que no tienen utilidad en la investigación", explicaron al rotativo desde el episcopado..

El texto, elaborado por el equipo jurídico que asesora a la Conferencia Episcopal en su acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional, fue solicitado por la Iglesia Católica chilena luego de los primeros allanamientos en el Arzobispado de Santiago y en la Diócesis de Rancagua, llevadas a cabo el 12 de julio y 13 de junio, respectivamente.