Conferencia Episcopal formalizará acuerdo de cooperación con la Fiscalía

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, dio a conocer las conclusiones de la 117ª asamblea plenaria de la entidad, en la que se confirmó que en las próximas semanas se formalizará un acuerdo de cooperación con la Fiscalía para la investigación de delitos de abusos cometidos por religiosos.

Según detalló Ramos, "el tema ha sido dialogado ampliamente con las autoridades de la Fiscalía y sus representantes. En las próximas semanas, esperamos formalizar este acuerdo, mediante la firma del respectivo documento y su posterior aplicación".

Además, los integrantes de la Iglesia Católica dialogaron en la oportunidad "sobre el camino vivido en la Iglesia desde nuestra Asamblea Extraordinaria del mes de agosto, y especialmente, sobre las consecuencias de la crisis provocada por los graves delitos de abuso sexual contra menores de edad y adultos vulnerables cometidos por personas consagradas"

Asimismo, la declaración leída por Fernando Ramos acoge las "justas críticas" derivadas de las diversas denuncias por abusos cometidos por integrantes de la Iglesia.

"Comprendemos la indignación y pesar causados por los delitos cometidos por algunos clérigos y religiosos contra menores de edad y adultos vulnerables. Reconocemos que una parte de la misión profética de todo bautizado es expresarse con libertad ante estas contradicciones y exigir más a quienes somos sus pastores y por ello aceptamos y acogemos las justas críticas, que nos ayudan a mejorar nuestro servicio pastoral. Creemos necesario volver a reiterar que nunca hay justificación alguna para el crimen que constituye el abuso sexual a niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables", sostiene la declaración.

"Durante los últimos meses hemos intentado seriamente escuchar, acoger y descubrir los caminos para acompañar a las víctimas que han querido reunirse con nosotros. Han sido momentos de encuentro con el rostro sufriente de Cristo y de gran aprendizaje", añade.

Santiago Silva fue ratificado como presidente pese a cuestionamientos

Se esperaba que se tratara la continuidad de Santiago Silva en la presidencia de la Conferencia Episcopal, considerando que está imputado por encubrimiento de abusos y en febrero será el representante de Chile en el encuentro con el papa donde se tratarán estos temas.

Si embargo, Ramos dijo que se apeló a la presunción de inocencia.

El secretario general de la Conferencia Episcopal indicó que la situación la conversaron en la asamblea y que "lo planteó el mismo presidente de la Conferencia, Santiago Silva, y mayoritariamente, unánimamente -no es que hayamos hecho una votación-, la opinión vertida por todos los presentes era reafirmarlo en su condición de presidente".

"Un principio fundamental es el de la presunción de inocencia. Estamos en contra del linchamiento público que lamentablemente se ha ido imponiendo en nuestra sociedad", explicó.

Laicos: "No se abordaron los temas más importantes"

Mientras que el vocero de los Laicos de Santiago, Roberto Sánchez, manifestó que insistió en que "es impresentable la presencia de Santiago Silva, aunque sabemos y tenemos claro la presunción de inocencia".

"Pero, aún así, no me parece que sea la mejor persona a que concurra a la entrevista con el papa en febrero. Es ideal, óptimo, que se mandara un representante que aúna tanto al Episcopado como al laicado que represente a Chile en el encuentro con el papa. No se abordaron los temas más importantes", indicó.

Además, la muerte del comunero Camilo Catrillanca en un procedimiento policial en Ercilla fue abordada por los obispos en su reunión plenaria y, en esa línea, llamaron a tener una investigación clara y a terminar con la violencia en la zona.