Corte de Apelaciones niega haber votado fallo contra Arzobispado

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, negó que la Novena Sala haya votado algún fallo condenatorio contra el Arzobispado de Santiago por el caso Karadima, descartando las informaciones de prensa reveladas el fin de semana.

Según publicó ayer domingo el diario La Tercera, la Novena Sala había fallado a favor de la demanda de las víctimas del ex sacerdote, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, ordenando al Arzobispado a pagarles una indemnización de 450 millones de pesos por concepto de daño moral; asimismo, adelantaba que el documento sería dado a conocer los próximos días.

Tras eso, este lunes Lusic aclaró que el presidente de la Novena Sala, Miguel Vásquez, le informó que no ha habido votación alguna y ni siquiera existe un proyecto de fallo al respecto.

En ese sentido, al no haber resolución sobre la demanda, se descartó la realización de un sumario debido a que no se trató de filtraciones.

"No existe hasta la fecha ni proyecto entregado ni sentencia sobre esta materia, de tal manera que no habiendo de parte de funcionarios de nuestras dependencias que pudieran estar involucrados en filtrar algún proyecto se decidió no iniciar ninguna investigación administrativa porque no lo ameritaba y dejar entregado al ministro Vásquez, presidente de la (Novena) Sala, la explicación respecto de los hechos acontecidos", anunció Lusic.

Ayer La Tercera dijo que la iglesia sería condenada. Hoy El Mercurio dice que no hay votación aún. Esto decimos con @YverYactuar @JosAndrsMurillo pic.twitter.com/WXrlCy3QiW — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 22 de octubre de 2018

Víctimas de Karadima: Nada nos sorprende a estas alturas

Ante esta nueva situación, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, que ayer reaccionaron esperanzados ante la noticia, emitieron hoy un nuevo comunicado conjunto refiriéndose a las aclaraciones de la Corte de Apelaciones.

"No sabemos lo que está ocurriendo, pero con lo que está en juego y los poderes que involucra, nada nos sorprende a estas alturas", cuestionaron.

"Esperamos que la Corte resuelva pronto. Entonces, con esa certeza podremos hablar", concluye el breve texto que publicaron en redes sociales.