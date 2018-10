Corte fijó conciliación entre víctimas de Karadima y Azobispado de Santiago

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó a un comparendo de conciliación entre los representantes de las víctimas del ex sacerdote Fernando Karadima y el Arzobispado de la capital para el día martes 20 de noviembre a las 13:00 horas.

Según el escrito de la corte, esto es atendido a lo manifestado por Nicolás Luco, el abogado de la Iglesia quien aseguró en la audiencia que siempre han estado disponibles para un acuerdo de este tipo.

El tribunal de alzada capitalino también informó que no realizará una solicitud de exhorto al Vaticano tal como había solicitado el Arzobispado de Santiago.

La Corte también comunicó que no fue incluida en la causa la carta enviada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz al nuncio apostólico, en que afirmó haber protegido a Karadima y que por respeto no le tomó declaraciones.

Cruz, Hamilton y Murillo buscan una compensación económica de 450 millones de pesos por daño moral.

Demandantes: Vamos a pelear

La posibilidad de esta audiencia ya había sido descartada por los demandantes, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.

A través de redes sociales, Cruz manifestó que "no hay conciliación".

"Vamos a pelear hasta que no nos quede ningún recurso. Es una táctica más que favorece al arzobispado, Errázuriz y Ezzati. Así con la justicia. Encubridores no ganarán", escribió en su cuenta de Twitter.

