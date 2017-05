Ex sacerdote Tupper: "El amor con una mujer ha sido extraordinariamente hermoso"

El ex vicario general del Arzobispado de Santiago Rodrigo Tupper, quien dejó el ejercicio del sacerdocio en 2015 tras 25 años, afirmó a Cooperativa que "la experiencia del amor con una mujer ha sido extraordinariamente hermoso".

En conversación con Una Nueva Mañana, Tupper detalló los años posteriores a dejar al sacerdocio, durante los cuales viajó a Estados Unidos y tuvo citas a ciegas, forma en que conoció a su pareja con la que espera casarse.

Actualmente está a la espera de la autorización del papa Francisco para realizar la ceremonia por la Iglesia.

"Ha sido una experiencia entera, desde el día que tomo la decisión de dejar el sacerdocio ha sido interesante. Lo que viví en Estados Unidos es interesante, la cercanía de muchos amigos que me han apoyado realmente con mucho amor, aprecio, cariño, eso me ha ayudado", expresó.

Reconoció que "la experiencia del amor con una mujer ha sido extraordinariamente hermoso, valioso y también ha tenido cosas divertidas, porque efectivamente a esta edad empezar a tener citas a ciegas, muchos amigos y amigas me decían 'ya poh' porque pasó un tiempo largo".

"Tomé una decisión de no salir porque había sido cura muchos años, porque también siento que había un respeto con toda la gente con la que yo estuve involucrado en el ministerio sacerdotal y como no tenía que ver con un problema afectivo la salida del sacerdocio, tomé la decisión de tener un tiempo tranquilo, casi un año", expresó.

Tupper relató que finalmente "una muy amiga mía, comadre además, me dice 'ya está bueno' y me empezó a presentar. Había salido con varias mujeres y resulta que ella me abre la puerta del departamento y me pregunto por qué esta mujer está sola. La encontré preciosa, me encantó".

Descartó haber usado aplicaciones de citas como Tinder, indicando que su actual pareja es "un regalo increíble, creo firmemente que esto fue un regalo del cielo, porque a esta edad, con cero experiencia en lo afectivo en relación con una mujer, no sabía cómo iba a ser esto".