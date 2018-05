Ezzati pidió "perdón y misericordia" por casos de abuso sexual en la Iglesia

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, pidió "perdón y misericordia" a los fieles por el actuar frente a los casos de abuso sexual registrados en la Iglesia Católica.

"A este obispo le duele inmensamente el dolor de sus hermanos, especialmente el dolor de aquellos que se sienten y han sufrido violaciones graves de sus derechos, y me duele ver a los hijos de este iglesia, de los cuales el señor me ha constituido padre y pastor, sufrir", dijo el cardenal durante la homilía que marcó el término del X Sínodo de Santiago.

El sacerdote señaló que le "duele, sin duda alguna, la falta de credibilidad de aquellos que de la mentira hacen verdades, pero me duele más todavía la incredulidad de los hermanos e hijos en la fe (...) me duele que la mentira se haya puesto, me duele que una enfermedad tan grave (los abusos sexuales) como la que hemos denunciado en varias ocasiones no haya tenido el remedio necesario".

"Quiero acoger y acojo, y aquí se lo digo con todo el corazón abierto, la crítica, la indignación y la rabia que algunos han manifestado en el día de ayer – y que comprendo perfectamente- y la rabia de tantas otras personas que ven en los pastores, en el obispo, el chivo expiatorio de toda nuestra fragilidad y debilidad", expresó.

"En ese sentido, por ser aquel que de alguna manera encabeza, resume toda la indignación, quiero pedirles - en primer lugar a ustedes, hermanos y hermanas- misericordia y perdón. Les pido el afecto que hijos están llamados a expresarle a su padre. Y diría que más que afecto les pido amor, ese amor que es sobrenatural, ese amor que es como el de Cristo, que ama más allá de los méritos de uno", resaltó Ezzati.

El sacerdote señaló además que conoció seis casos de este tipo y que todos han terminado "con la dimisión del estado clerical de las personas que han sido acusados".

Cabe mencionar que una campaña de recolección de firma a través de Internet busca impulsar un proyecto para derogar la Ley 20.100 que le otorgó la nacionalidad chilena por gracia especial; cruzada a la que hoy se unió un grupo de legisladores del Frente Amplio.

Murillo pide a Ezzati dirigir perdón a quienes no escuchó ni ayudó

Frente a este perdón, José Andrés Murillo, uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima y su círculo, le pidió a Ezzati que dirigiera sus excusas a las víctimas de los religiosos a quienes no escuchó.