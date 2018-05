Juan Carlos Cruz: Me alegro que Errázuriz no vaya a la reunión con el papa

Uno de los denunciantes de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, manifestó su conformidad con la ausencia del encuentro con el papa Francisco en Roma del cardenal y arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quien se bajó del viaje a Roma.

Desde Estados Unidos, Cruz sostuvo que Errázuriz "quería ir y manipularlo todo, yo creo que al final se dio cuenta que ya no puede manipular muchas cosas (...) Me alegro que no vaya, aparte que debe estar un poco asustado".

"(Errázuriz) se queda (en Chile), yo sí sabía que quería ir, (pero) me parece estupendo, que el señor tiene que ir a dedicarse a rezar y dejar de andar maquinando cosas, quien sabe, es tan malo que nunca se sabe", añadió.

“Quería ir y manipularlo todo... me alegra que no vaya... aparte debe estar asustado” Juan Carlos Cruz uno de los denunciantes de Karadima x ausencia del Cardenal Errazuriz en viaje de Obispos a Roma @Cooperativa — Maritza Tapia Fierro (@Niumary) May 10, 2018

En tanto, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, se embarcará la próxima jornada a Europa y se espera que en estos días llegue la mayoría de los obispos hasta Roma.

"Yo me voy el viernes en la mañana, no sé si va algún otro obispo en el avión, yo creo que sí, vamos con la disposición de escuchar al papa, de atender con mucha delicadeza y cuidado lo que él quiera decir y tratar de sacar de ahí las cosas que él nos pida para mejor servir a nuestra iglesia en Chile", dijo el sacerdote.

"No sabemos muy bien todavía como va a ser el derrotero del encuentro con el papa, no nos han avisado oficialmente como va a ser, pero seguramente será el día martes", detalló el obispo.

El papa recibirá a los obispos chilenos entre el lunes 14 y el jueves 17 de mayo para tratar los casos de abusos, los encubrimientos y sus determinaciones al respecto.