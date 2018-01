Los duros testimonios de ex alumnos abusados por religiosos en colegio marista

Ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla relataron una serie de abusos sexuales de los que fueron víctimas cuando niños, recuerdos que muchos de ellos bloquearon hasta por 40 años.

Eneas Espinoza, chileno radicado en Argentina, relató a Canal 13 que fue abusado a los seis años por el hermano Adolfo Fuentes en el instituto. "Él me obligaba a practicarle sexo oral y después de eso también me obligaba a lavarme los dientes, asearme muy bien, y me mandaba de vuelta al grupo".

"La sensación era que no podías pedirle ayuda a nadie porque el ambiente era un ambiente muy tenso", explicó.

Isaac Givovich, yerno del alcalde Joaquín Lavín, contó que sufrió abusos reiterados por el hermano Adolfo Fuentes, quien lo retiraba de la sala de clases para llevarlo a su oficina o habitación.

Givovich recuerda que durante el funeral de uno de los inspectores del establecimiento, el religioso lo llevó hasta una de las dependencias del colegio donde lo violó.

"Si todo lo anterior era asqueroso, esto fue lo peor. El me violó, abusó de mi ya completamente", indicó.

Entre los denunciados se encuentra Abel Pérez, religioso español y profesor de matemáticas. "El hermano coloca seguro en la puerta y se da vuelta, se transforma. Era una mirada de depredador, como un león, como un oso que te va a atacar", afirma Jaime Concha.

Concha señala que tuvo miedo que el religioso se acercara a sus hermanos. "Era una comunicación no verbal, casi una amenaza de que 'puedo tomar a tus hermanos' y entonces instintivamente yo me ofrecía".

Los Hermanos Maristas, en entrevista con un diario español, reconocieron que no actuaron ante las denuncias de abuso sexual por parte de los religiosos. "Tal vez sí hubo ocasiones en las que alguien pidió ayuda y no se le socorrió", aseguró uno de los vocero de la congregación.

Me imagino que muchos de ustedes deben estar sorprendidos con el testimonio que aparecio hoy en canal 13. Solo puedo decirles que estoy pasando por el momento mas doloroso de mi vida, recordar cosas que me hicieron hace mas de 30 años atras — Isaac Givovich (@isaac_givovich) 22 de enero de 2018

y que causaron una herida irreparable en mi alma de niño. Estos terribles recuerdos se comenzaron a hacer patentes cuando empezaron las primeras denuncias contra algunos hermanos en el colegio, tuve todos estos años los recuerdos encapsulados, inconcientes — Isaac Givovich (@isaac_givovich) 22 de enero de 2018

probablemente para poder llevar una vida lo mas normal posible...hasta hoy.

Como familia hemos decidido hablar, como una forma de ir sanando esta herida, creemos que dar testimonio puede ayudar a otros tambien a atreverse a hablar, — Isaac Givovich (@isaac_givovich) 22 de enero de 2018

puede ayudar a que alguien denuncie a algun abusador, puede ayudar a que algun papa o mama tome atencion en su hijo y se fije si ha cambiado su comportamiento habitual, etc y asi salvar la vida de un niño¡¡ — Isaac Givovich (@isaac_givovich) 22 de enero de 2018