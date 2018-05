Nuncio Ivo Scapolo negó haber recibido denuncias sobre un cura violador

El nuncio apostólico en Chile, Ivo Scapolo, negó haber estado al tanto de antecedentes sobre un presunto cura que había violado a varios niños, como afirmó en la víspera sacerdote de Villa Prat Sergio Díaz.

"Estoy molesto y dolido con toda la jerarquía de la Iglesia, por todo lo que ha pasado. Yo trabajo en todo Chile y una vez supe que un cura violó a varios chiquillos. Esa vez, hablamos con el nuncio apostólico (Ivo) Scapolo", señaló Díaz, y agregó que, al tiempo, viajó a Santiago para entrevistarse con el prelado, pero éste no lo recibió.

"Llegamos lloviendo, con frío, y me dice que no nos va a recibir, (pese a que se trataba de algo) que no era por mí, era por los chiquillos que iban conmigo... ¿Cómo no voy a estar herido, si el papa confía en este nuncio, o confiaba plenamente?", expresó Díaz.

A través de un comunicado difundido esta tarde, "ante las declaraciones efectuadas el 23 de mayo corriente a algunos medios de comunicación por el Pbro. Sergio Díaz Cubillos, párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Prat, en la Diócesis de Talca", la Nunciatura Apostólica aseguró que Scapolo "nunca tuvo conocimiento de la denuncia a la cual hace referencia el sacerdote".

Apareció el Nuncio Scapolo: desmiente a párroco de Villa Prat Sergio Díaz: "nunca tuvo conocimiento de la denuncia, no concordó ninguna reunión con el sacerdote"... Dice además que está dispuesto a solicitar que se constituya una comisión para investigar hechos @Cooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) 24 de mayo de 2018

La nota agrega que "Mons. Scapolo no concordó ninguna reunión en la Nunciatura Apostólica con el sacerdote" y, "en consecuencia, no fue posible que el nuncio se negara a encontrarse con el sacerdote y los jóvenes por él mencionados".

Por último, indica que "en atención a la gravedad de las acusaciones hechas por el Sacerdote, el Nuncio está dispuesto a solicitar que se constituya una Comisión para investigar los hechos mencionados".

El nuncio Scapolo se ha convertido en el último tiempo en una de las figuras más criticadas dentro de la Iglesia Católica chilena, y es uno de los personajes sospechosos de haber "informado mal" al papa Francisco sobre la gravedad de las acusaciones en torno al obispo Juan Barros.

En medio de la esperada renovación de le jerarquía eclesial, tras la masiva renuncia de los obispos chilenos, su salida se da prácticamente por segura.