Recurso de protección paralizó diligencias de la Fiscalía por abusos en la Iglesia

Una orden de no innovar de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a partir de un recurso de protección interpuesto por el vicario judicial del obispado de Valparaíso para recuperar un computador, mantiene varias diligencias paralizadas en el marco de los casos de abusos en la Iglesia Católica.

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, cuestionó lo ocurrido y comentó cual ha sido el nivel de colaboración de la Iglesia de Valparaíso.

"El compromiso precisamente es una vez que se efectúe la copia del material incautado se va a devolver y eso se solicita en general a la propia Fiscalía. Uno lo que puede observar son posiciones distintas de diversos obispados", comentó el persecutor.

"Llama la atención de que tiene que ver la devolución de un computador con paralizar el procedimiento entero (...) no tiene mucho sentido aquello", añadió Arias, quien manifestó que la Iglesia "ha prestado la colaboración que se encuentra obligado todo ciudadano, si ante una orden judicial no me puedo oponer", añadió.

Ahora está pendiente el traslado de la causa y hay orden de no innovar hasta que se resuelva el fondo del recurso de protección, por lo que por ahora el fiscal Arias no podrá realizar nuevos allanamientos, ni fijar audiencias.

Con esto seguirá pendiente la revisión de medidas cautelares del sacerdote Óscar Muñoz y también la audiencia para discutir el sobreseimiento del cardenal Ezzati.