Sacerdote víctima de Karadima: El papa Francisco está escuchando nuestras voces

El sacerdote Eugenio de la Fuente, quien fue víctima de abuso de conciencia del ahora ex clérigo Fernando Karadima, se refirió en Cooperativa a la expulsión del sacerdocio del ex párroco de El Bosque.

"Mi primera impresión fue de sorpresa", porque "pasaban los años y uno esperaba que pasara esto, pero no esperaba que fuera tan pronto", reconoció en entrevista con El Diario de Cooperativa.

No obstante, precisa, "uno desearía, habiendo sido víctima, que esto fuera mucho más rápido (...) que todo funcionara de manera más ágil".

De cualquier manera, "se siente un alivio, porque que una persona como él, con todo el daño que provocó a tanta gente, dejó tantas huellas y marcas en familias, personas y corazones, siguiera siendo sacerdote era demasiado contradictorio".

Visita de Scicluna y Bertomeu marcó "un antes y un después"

En el contexto de los abusos sexuales, de conciencia y de poder cometidos al interior de la Iglesia Católica chilena, resaltó que "la visita de Charles Scicluna y Jordi Bertomeu", los enviados papales, "marca un antes y un después, de todas maneras".

"Puedo dar fe de que sí se está escuchando las voces de las víctimas", valoró el religioso, que en junio fue uno de los cinco curas recibidos por el papa Francisco en el Vaticano.

Recordó también que fue "gracias a las denuncias de José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz", quienes destaparon -como víctimas- los abusos de Karadima, "que se empieza a abrir un mundo de comprensión de una situación de abusos en la iglesia de Santiago, y después en la iglesia chilena".

La Santa Sede informó ayer viernes la decisión del papa Francisco de quitarle el estado clerical a Karadima. (Foto: ATON)

Y para enfrentar esa crisis, destaca que "el empuje lo está dando fundamentalmente el papa (Francisco) y la iglesia universal, la sede apostólica", en comparación a la propia iglesia chilena, que "ha hecho un camino mucho más lento que va entre errores y lentitud".

Lo anterior también en respuesta a las palabras del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien tras conocerse la expulsión de Karadima remarcó que la decisión del pontífice se enmarca en "un camino que queremos que sea cada vez más transparente, de acompañamiento de estas situaciones de formación para que no sucedan, para que justamente el 'nunca más' sea también realidad en nuestra Iglesia de Santiago".

Recomendación de manual es "impresentable"

De la Fuente se refirió además al polémico manual que publicó el Arzobispado de Santiago, donde recomienda a sacerdotes no tocar genitales de menores ni dormir con ellos.

"Es impresentable", fustigó, porque "es una cosa que todo ser humano debe tener claro que no se hace, es impropio a todas luces".

No obstante, a nivel general valoró la acción porque, aunque le parece "tardío", comenta que "no deja de ser positivo (...) hay mucho que arreglar, cuando uno ve cosas que aparecen ahí resultan demasiados obvias, que no deberían estar en un manual, pero por algo se parte".