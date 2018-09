Víctimas de Karadima: La verdad no prescribió, pero sí nuestro derecho a obtener justicia

Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, víctimas del ahora ex sacerdote Fernando Karadima, valoraron que el papa Francisco lo dimitiera de su estado clerical, pero aseguraron que los abusos del ex párroco de El Bosque y el "encubrimiento" por parte de la "alta jerarquía" de la Iglesia Católica chilena "no pueden quedar impunes".

"Es un acto de justicia y se lo agradecemos", manifestaron en una declaración conjunta, porque Karadima fue "despojado de la plataforma de poder que le permitió (...) cometer los actos de abuso en nuestra contra, pero también en contra de decenas de víctimas que, en silencio, han cargado con este dolor", y esto "también es un acto de justicia para ellos y para los que ya no están".

"La verdad no prescribió", valoran, aunque fustigan que "sí lo hizo, y de manera inaceptable, nuestro derecho a obtener justicia en nuestro país".

En ese marco, emplazan a que "la prescripción no puede volver a ser una excusa para la impunidad en estos casos".

"Es necesario insistir -acusan también- en que Karadima no podría haber cometido sus abusos, como ha sido demostrado, si no hubiera contado con una red de protección desde lo más de la jerarquía de la Iglesia Católica chilena, que hasta el día de hoy es incapaz de reconocer lo que hicieron, es decir, proteger y encubrir al abusador Karadima y abandonar a las víctimas".

"Y eso no puede quedar impune", concluyó el texto, que fue publicado por cada uno en su cuenta de Twitter.