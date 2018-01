Participación de obispo Barros en misa del papa Francisco genera críticas

La participación del obispo de Osorno, Juan Barros, como cocelebrante en la misa que presidió el papa Francisco la mañana de este martes en el Parque O'Higgins, generó críticas en redes sociales luego del perdón del pontífice por abusos sexuales a niños por parte de miembros de la iglesia.

La ex primera dama Marta Larraechea, esposa del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, escribió en su cuenta de Twitter que "Barros participa de la ceremonia en Parque O'Higgins, ¡qué vergüenza!, ¿de qué pide disculpas el papa? No le creo nada, dice una cosa y hace otra".

También se sumó a los cuestionamientos el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, quien a través del mismo medio lamentó este hecho manifestando que "no tiene pudor obispo Barros. Pensé que iban a tener la prudencia que la ocasión requería".

Por su parte, el periodista José Antonio Neme apuntó que el pontífice "pide perdón por abusos sexuales y acto seguido, en primera fila del Parque O'Higgins, el obispo Juan Barros... disparo en los pies de la iglesia".

Finalmente, Juan Carlos Cruz, denunciante de Fernando Karadima, escribió "perdón y vergüenza por abusos" dice el papa Francisco, "luego se va a la misa y celebra con criminales encubridores de abuso como el obispo Barros. Hipocresía y palabras vacías".

Además se manifestaron los otros denunciantes de Karadima. Mientras James Hamilton tuiteó "Barros en gloria y majestad, la verdadera cara del papa", José Andrés Murillo manifestó que "con la presencia del obispo Barros en Parque O'Higgins, las palabras del papa pierden fuerza y credibilidad".

En la ceremonia encabezada por el papa Francisco en el Parque O'Higgins participaron como cocelebrantes todos los obispos de Chile, condición en la que participó Juan Barros, cuestionado por los feligreses de Osorno, a quien acusan de ser encubridor de abusos sexuales.