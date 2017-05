Gumucio protagoniza polémica tras decir que quienes adoptan están "un poco mal de la cabeza"

El escritor Rafael Gumucio debió ofrecer disculpas públicas a la Fundación Apoyo Adopción, luego que emitiera juicios contrarios a esta forma de formar familia.

"¿Es un problema importante en Chile (la adopción)? ¿Cuánta gente quiere adoptar? o es que es sexy no más. La adopción es una tragedia, es una tragedia siempre. Yo creo que la gente que adopta está un poco mal de la cabeza, es un poco raro, no puedo darle besos a alguien que no sea de mi propia sangre", afirmó Gumucio el pasado viernes a Radio Zero.

Tras estos dichos, la Fundación Apoyo Adopción reaccionó este domingo a través de una declaración oficial manifestando que "nos duele y nos violenta escuchar frases tan desafortunadas por parte de un comunicador social".

"Hacemos un llamado a cuidar el lenguaje y construir cotidianamente y desde la comunidad una sociedad más digna", concluyó la Fundación.

Luego, a través de Twitter, el escritor se disculpó afirmando que sus dichos fueron "un comentario frívolo sobre un tema más complejo y largo. Pido perdón a quienes pude ofender personalmente".

"La gente que tiene (tenemos hijos) estamos mal de la cabeza. Adoptado o no educar a un niño, amar, sin saber nada es una tragedia", concluyó.

A fines de abril, Rafael Gumucio ya había estado en la polémica tras declarar al diario La Tercera que "me resulta ridículo todo el llanto en torno al bullying, porque yo lo sufrí y no es tan terrible. Yo creo que los niños están en condiciones para sufrir bullying. Un colegio sin bullying es un fracaso escolar".