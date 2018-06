Ministro restó dramatismo a modificación que permitiría adopción homoparental

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, le restó dramatismo a la modificación que realizó anoche la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados al proyecto de adopciones ingresado por el Gobierno y que aprobó cambiar el artículo primero de la norma por considerarlo discriminatorio.

El cambio realizado consistió en ingresar, inmediatamente después de la palabra "familia", la frase "cualquiera sea su condición" lo que dejaría la puerta abierta a la adopción homoparental.

El ministro Larraín, de todas formas, dejó entrever una queja diplomática porque no fue invitado a la sesión y dijo que "no tengo todavía todos los antecedentes, lamentablemente a pesar de que el Gobierno puso el tema de la adopción en la mesa, le puso urgencia, presentó una indicación sustitutiva, todavía no hemos sido invitados a discutirla".

"Espero que esto se pueda resolver y que vayamos esclareciendo en el debate el mejor proyecto para los niños", agregó.

Por último, aclaró que "hemos establecido que cualquier persona o dos personas vinculadas entre sí pueden adoptar cumpliendo los demás requisitos establecidos por la ley y no veo en sí mismo una contradicción con lo que se habría aprobado, según entiendo".

Palabras que no se condicen con lo que expresó el Presidente Sebastián Piñera en su gira por el norte de Chile, donde salió en defensa del proyecto afirmando que "no busca discriminar a nadie" y que si se establece el rol de padre y madre es porque "garantiza el ambiente familiar".

Diputada Jiles: "El ministro de Justicia no tiene nada que aportar"

Ante los cuestionamientos del ministro Larraín tras no haber sido invitado a la sesión parlamentaria, respondió la diputada y presidenta de la instancia, Pamela Jiles, quien primero aseguró que "a nuestro juicio esto va en contra del espíritu discriminatorio que ha tenido esta indicación sustitutiva y pone las cosas en orden gracias a un trabajo mancomunado".

Y agregó: "El ministro de Justicia concurre a una comisión cuando es invitado por la presidenta de la comisión, cuando la presidenta de la comisión considera que el ministro tiene algo que ir a aportar, y en este caso la presidenta de la comisión consideró que el ministro no tiene nada que aportar".

La diputada no descartó que más adelante podría "cambiar de opinión" e invitar al Secretario de Estado.