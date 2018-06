Adopción homoparental sigue generando divisiones en Chile Vamos

El proyecto de adopciones sigue generando visiones distintas en Chile Vamos, donde la UDI rechaza de plano que se otorgue la opción de adoptar a parejas del mismo sexo.

En una entrevista con un periódico, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que tiene que quedar claro que la adopción monoparental no será posible y aseguró que le hubiese gustado que en la indicación del Gobierno a la iniciativa quedara clara esta prohibición.

El vicepresidente de la colectividad, el senador Juan Antonio Coloma, puso paños fríos a la discusión, asegurando que más allá de las diferencias hay que centrarse en cambiar el sistema de adopciones en Chile.

"Hoy día hay un problema evidente vinculado a las adopciones, que son básicamente que son derechos de las parejas más que los derechos de los niños, además de una demora en los procedimientos establecidos que hacen que haya muchos niños que han sido abandonados y no tengan velocidad de respuesta", dijo el parlamentario.

RN y Evópoli a favor de la adopción homoparental

El tema deja en evidencia la división en el oficialismo antes del debate en el Congreso, pues en RN y Evópoli consideraron que la indicación del Ejecutivo no discriminan a parejas del mismo sexo.

"Lo central es dónde está mejor el niño, cuál es el mejor hogar, yo creo que la discusión en términos de si lo adopta o no una persona hetero u homosexual no es lo principal. La ley no impide que una persona homosexual adopte, por lo tanto salir a criticar eso me parece un error", dijo el presidente de RN, el diputado Mario Desbordes.

En la misma línea, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, dijo que "compartimos con el Gobierno los principios de esta ley".

"Lo primero es el interés superior del niño y el juez debe tener todas las condiciones para poder elegir a la mejor familia sin ninguna discriminación y eso para Evópoli es fundamental, eso es parte del proyecto que hemos conocido", comentó.

Oposición defenderá la adopción homoparental

En la oposición en tanto adelantaron un debate intenso, como lo expresó el senador del PPD Felipe Harboe, quien recalcó que no darán cabida a que se prohíba la adopción homoparental.

"No vamos a permitir que se establezcan ciertas restricciones, o se rigidicen producto de concepciones ideológicas o religiosas, que son muy legítimas, pero que no tienen porqué imponerse al resto de los chilenos. La ley de interrupción del embarazo no obliga a nadie, el divorcio no obliga a nadie, la adopción homoparental no obliga a nadie, solo concede derechos", manifestó el senador.

Mientras, la diputada comunista Karol Cariola informó que como partido buscarán dejar por escrito en la ley que se permita la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

"En la tramitación vamos a establecer una indicación que diga claramente que la adopción homoparental es un elemento más dentro de los mecanismos de adopción que no puede ser una categoría menor, que no puede ser desvalorizada una pareja por ser una familia homoparental", expresó la parlamentaria.

En tanto, desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, llamó a los parlamentarios a centrar el debate en el Congreso en torno a los niños que se enfrentan a un proceso de adopción.