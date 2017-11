Biobío: Ex directora presentó querella contra dirigentes gremiales del Sename

La ex directora regional del Sename del Biobío, Jessica Flores, interpuso una querella en contra de siete dirigentes gremiales del Sename que, según la propia Contraloría, hace 16 meses no acuden a trabajar y estas cobrando sus respectivos sueldos.

A juicio de la ex autoridad, se trata de una irregularidad que reviste características de delito.

"No tan solo mal uso de horas de compensación no supervisadas por la jefatura directa, sino que además siete funcionarios, que la Contraloría los identifica muy bien, no han cumplido con su jornada laboral por más de 16 meses", dijo Flores al presentar la querella.

"El síntoma de estos jóvenes que intentan suicidarse sin duda es por este sistema inoperante, ineficiente, que ya no da para más, esa es la figura, defraudación al Fisco", añadió la ex directora regional de la entidad.

Todos los funcionarios incluidos en la querella son trabajadores del CIP-CRC Coronel, el mismo centro que ha estado en la polémica en las últimas semanas, debido a los diversos intentos de suicidio al interior del recinto.