Caso Ascar: Ex ministro Gómez pedirá su sobreseimiento

El ex ministro José Antonio Gómez (PR) anunció que pedirá su sobreseimiento en la arista Ascar del caso Sename, donde se le apunta por presuntas irregularidades en el programa que buscaba mejorar las condiciones de los niños internos en los hogares de la red.

"Voy a pedir el sobreseimiento, porque finalmente, en mi opinión, no hay ninguna forma de sustentar la existencia de un delito", aseguró Gómez en entrevista con El Mercurio, solicitud que pretender presentar "lo antes posible (...) a más tardar en diciembre".

En la conversación detalló la tesis que planteó en su declaración como imputado del 29 de octubre ante el fiscal Carlos Emilfork, cuando planteó que el encargado de la ejecución del presupuesto de Ascar era el entonces subsecretario Marcelo Albornoz (DC), misma instancia donde reconoció irregularidades, como el pago de tres millones de pesos por un PowerPoint con recursos del programa.

Defiende en el rotativo el correcto uso de los dineros, porque "se utilizaron en una política de infancia y sirvieron para alimentar el debate legislativo de proyectos que tienen relación directa con las residencias y con la situación de los niños en los centros del Sename".

Esto va en contra de lo que sostiene el persecutor, quien estima que presuntamente se usaron recursos de Ascar para pagar a funcionarios que no tenían relación con el propósito del programa.

"Hicimos la política pública más importante"

"En mi caso, se cuestiona que hayamos contratado un equipo de abogados para desarrollar el cambio institucional del Sename, que es en mi opinión la política pública más importante desarrollada en la época, con personas que fueron contratadas con Ascar", argumento, y subraya que "uno de los objetivos del programa es alimentar el debate legislativo, y no hay otra forma de alimentar esa discusión que llevar proyectos de ley al Congreso".

Complementa que "Ascar es un nombre de fantasía y no es el objeto del programa el aseguramiento de la calidad de la residencias y gastar ese dinero en las residencias, es decir comprar muebles. La Contraloría dijo para qué eran los recursos. La plata de los niños no era para comprar sillas y mesas, estaba destinada al desarrollo de una política pública".

Sin embargo, apuntó a una responsabilidad administrativa, mas no comisión de algún delito, del entonces subsecretario, quien "no hizo el sumario para dos personas, solicitado por el resultado de la auditoría que realizamos cuando llegamos al cargo en 2014 y que comprende el período del gobierno anterior, que no trabajaban para Ascar; ese sumario no se ordenó".

En tanto, acusó que "en 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se elaboró una serie de productos, contratos por producto que fueron pagados al mes siguiente y que fueron altas sumas de dinero", por lo cual criticó a la Fiscalía porque "investigan todo lo que tiene que ver con el periodo mío y de la ministra (Javiera) Blanco, pero no investigan nada respecto del periodo anterior".