CIDH: Niños del Cread de Playa Ancha enfrentan un riesgo de daño irreparable

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que advirtió sobre la "situación de gravedad y urgencia" en que se encuentran los niños, niños y adolescentes que acoge el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha del Sename.

En un documento fechado el 15 de marzo, y en respuesta a una solicitud realizada por la Corporación La Matriz de Valparaíso (representada por el ex director regional del Sename Esteban Elórtegui), la CIDH emplaza al Estado de Chile a adoptar "las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el mencionado recinto, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y orientadas conforme a su interés superior".

La Comisión determinó que el Estado debe "asegurar que las condiciones en las que se encuentren los niños, niñas y adolescentes se adecuen a los estándares internacionales aplicables, mientras que emprende medidas efectivas para promover a través de un plan individualizado la reintegración de los niños y niñas a sus familias, cuando sea posible y compatible con su interés superior".

"Riesgo de daño irreparable"

La CIDH advierte en esta resolución que los niños "están en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable", dado que el Estado de Chile "asumió que no cuenta con los elementos para evaluar la idoneidad del personal de trato directo que haya sido sancionado por maltrato".

La resolución también plantea que el Sename se comprometió a tener un plan para 106 niños a diciembre de 2017, pero éste no se cumplió. De hecho, se establece que "no hubo diagnósticos" y que también el propio personal se resistió a aplicar las instrucciones. También que las intervenciones con las familias de los niños y adolescentes vulnerados no fueron continuas.

La entidad abordó además el anuncio de cierre del Cread de Playa Ancha bajo la administración de Michelle Bachelet, señalando que aún "están pendientes fechas y lugares de reubicación".

La CIDH solicitó al Estado de Chile que informe, dentro del plazo de 20 días, contados a partir de la fecha de la resolución, "sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica".