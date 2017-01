Cuidadora acusada por muerte de Lissette Villa: "Siento que no le cumplí"

A pocas semanas de la formalización por torturas de cinco funcionarios del Sename involucrados en la muerte de la niña Lissette Villa, Conne Fritz y el padre de Thiare Oyarce, las dos cuidadoras del centro Galvarino que serán imputadas por la Fiscalía, dieron un testimonio público de lo ocurrido y de cómo han vivido el periodo posterior.

Fritz, de 32 años, contó a la revista Sábado de El Mercurio que llegó a trabajar al Sename en mayo de 2015, mientras buscaba otros rumbos laborales tras desempeñar su profesión de contadora, y recordó que durante su primera visita al centro de Estación Central -que encontró "horroroso"- conoció a Lissette.

"Me dijo: '¿Va a llegar usted a trabajar?'. 'Sí', le dije yo. 'Ah, le voy a pegar', me contestó. Y le dije: 'Tan linda y tan violenta'. Ahí la tía me dijo que ella era compleja", rememoró, detallando que Lissette "al principio era violenta, la miraban feo y (...) decía: 'Voy a hacer show, voy a hacer show'", que sufría descompensaciones y hubo un episodio donde incluso amenazó con cortarse las venas con el filo de un sacapuntas, lanzó mesas, sillas, y empezó a pegarse cabezazos contra el piso.

"Uno puede querer mucho a los chiquillos, pero no quererlos estás capacitado", reconoció Conne Fritz. (Foto: Agencia UNO)

La cuidadora también subrayó que al ingresar al Sename "nunca" tuvo capacitación formal ni se le enseñaron los "protocolos" para tratar a los niños, tampoco primeros auxilios: "Todo lo que te presentan es lo que te dan los tíos".

"Uno puede querer mucho a los chiquillos, pero no por eso deberías trabajar ahí. No por quererlos estás capacitado", reconoció.

"No se tendría que haber muerto"

Según dejaron anotado las cuidadoras en el libro del centro Galvarino, el día que murió Lissette, el lunes 11 de abril de 2016, a 14 días de cumplir 12 años, su conducta fue conflictiva, amenazó con irse del centro, se tiró al suelo y comenzó a golpearse en la cabeza, agrediendo también a las cuidadoras.

En la investigación consta el testimonio de una menor residente que relató: "La tía Cony estaba sentada sobre la espalda de Lissette y le tomaban las manos por detrás de la espalda, como si estuvieran montando un caballo".

Un informe del Servicio Médico Legal (SML) conocido hace poco reveló que Lissette Villa murió por "asifixia por sofocación producto de compresión mecánica externa" debido a que una de las tías se sentó arriba de ella, que estaba en el suelo boca abajo, intentando controlarla en medio de un ataque de ira.

Las muertes de niños en el Sename son investigadas por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. (Foto: Fiscalía)

"Siento que no hicimos todo lo que tendríamos que haber hecho. Siento que no le cumplí, porque tendría que haberla salvado. No se tendría que haber muerto si yo estaba ahí", afirmó a revista Sábado la cuidadora, que dos semanas después de la muerte de Lissette, fue suspendida del cargo.

Defensa: "Pudo pasarle a cualquiera"

La audiencia de formalización por apremios ilegítimos y tormentos se realizará el 25 de enero e incluirá a Conne Fritz, Thiare Oyarce, los coordinadores de turno, Jessica Figueroa y Leonrado Lefián, y la directora de Galvarino, la psicóloga Mónica Monje.

La abogada de Thiare Oyarce, Jacqueline Stubling, aseguró a Sábado que las cuidadoras son "victimas de un sistema que está fallando" y, en ese contexto, "la muerte de Lissette pudo pasarle a cualquier trabajador del Sename".

"No les dieron ninguna herramienta, no tenían instrucción, eran jóvenes y las dejan a cargo de menores. Entonces, en casos de emergencia como éstos, no tienen cómo funcionar", señaló la jurista.

Patricio Oyarce, concejal UDI por La Granja y padre de Thiare, contó que ésta se encuentra actualmente embarazada y teme tener que dar a luz en la cárcel.