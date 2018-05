Ex jefe de Ascar: Seguíamos las directrices según la instrucción del Ministerio de Justicia

Javier Lagos Rosales, ex coordinador del programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar) de la Subsecretaría de Justicia entre 2015 y 2016 y único imputado por la presunta malversación de caudales públicos, defendió este lunes su gestión y afirmó que tanto él como el resto de los funcionarios siguieron las instrucciones de los ministros durante el desempeño de sus cargos.

De acuerdo con Lagos, todos los funcionarios contratados para la fiscalización de centros de menores cumplieron el rol por el que se les remuneraba. "Toda la gente que estuvo bajo mi coordinación hizo su trabajo de forma eficiente y eficaz", enfatizó, junto con sostener que los gastos en los que se incurrió para el programa "se hicieron conforme a los procedimientos establecidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", dijo a La Tercera.

En esta línea, enfatizó que pese a la responsabilidad que hoy se le imputa, él era honorario como todo el resto de los funcionarios. "Llevamos a cabo los lineamientos y énfasis que nos indicaban los jefes de la División, según la instrucción de cada ministro o ministra de la cartera en su época, muchas veces con bastante recarga por las otras tareas que siempre supone un Ministerio tan amplio como es Justicia", agrego

El ex coordinador de Ascar indicó también desconocer que se contrataran asesores de ministros o subsecretarios con recursos de Ascar o posibles contrataciones por "favores políticos".

"No vi nada en ese sentido. A las personas que fueron puestas bajo mi coordinación las hice trabajar al máximo, como a todos los profesionales que ya formaban parte del programa", aseguró.

"No tengo responsabilidad en actos impropios"

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI ha tomado declaración a los 158 funcionarios de la iniciativa, con las que se espera ratificar o descartar el mal uso o el no cumplimiento de funciones.

El respecto, Lagos afirmó que "si alguna persona declara que no trabajó en Ascar y que le pagaron, que se haga responsable de sus dichos", señaló.

Lagos dijo tener confianza en que su declaración lleve al fiscal Marcos Emilfork, quien investiga el caso de malversación, a levantar el carácter de imputado que pesa en su contra e indicó estar a disposición de declarar nuevamente.

"Con mi abogado queremos pedir al fiscal que me cite de nuevo y me dé acceso a otras piezas de la carpeta que no tengo, y estoy seguro de que cuando él pueda analizar completos todos esos datos, llegará rápido a la conclusión de que no tengo ninguna responsabilidad en actos que puedan ser considerados impropios", dijo.

Hasta el momento, han prestado declaración por la causa los subsecretarios que estuvieron a cargo del programa entre su inicio en agosto de 2013 hasta su término en diciembre de 2018. No obstante, aún se espera el llamado a los ex ministros José Antonio Gómez y Javiera Blanco.