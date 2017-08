Javiera Blanco se enteró "por la prensa" de las contenciones a Lissette Villa

La ex ministra de Justicia Javiera Blanco declaró ante la Fiscalía que se enteró "por la prensa" de las "contenciones" aplicadas por el personal a cargo del cuidado de la niña Lissette Villa, y que le costaron la vida el 11 de abril de 2016.

Según publicó La Tercera esta tarde, Blanco declaró el pasado 14 de junio, en calidad de testigo, ante el fiscal Marcos Emilfork

"La misma noche que falleció Lissette, la directora (del Sename, Marcela) Labraña se comunicó conmigo por teléfono avisándome de que una niña había muerto en el interior del Centro Galvarino, pero no tenía mucha información acerca de lo ocurrido. Sólo me dijo que se descompensó, pero no me informó cómo falleció, me habló de unas convulsiones y creo que me dijo que era un paro cadiorespiratorio", recordó Blanco.

Tiempo después, "el día que Marcela Labraña presentó su renuncia, no me informó de que haya existido una intervención de las educadoras de trato directo o no en relación (con la muerte de la menor). Yo me enteré de que existía una actividad de las educadoras de trato directo en contra de Lissette sólo por la prensa", dijo la ex ministra, actual integrante del Consejo de Defensa del Estado.

A Labraña "le encantaba salir en los medios"

La Tercera también consigna las críticas planteadas por Blanco a Marcela Labraña, quien se convirtió en el centro de los cuestionamientos luego de señalar, frente a la prensa, que Lissette Villa había muerto "de pena", luego de que su familia no la fuera a visitar.

"Yo no sabía que iba a dar una conferencia de prensa ni menos el contenido de lo que ella señaló. De hecho, a mí me pareció que era absolutamente improcedente e imprudente lo que dijo", señaló Blanco.

Marcela Labraña, directora del Servicio Nacional de Menores a la fecha de la muerte de Lissette Villa. (Foto: ATON)

"La directora da a entender que la niña se había descompensado por pena de que la mamá no la había ido a ver. Esto se trataba de una muerte que estaba en investigación, por tanto no podía hacer ese tipo de comentario", reflexionó Blanco.

Luego agregó: "Mi jefa de prensa me dijo que el principal problema que tenía Marcela era que le encantaba salir en los medios".

Reunión con director del SML

El fiscal Emilfork también consultó a la ex ministra sobre una presunta "revelación de secreto" de la ficha de autopsia de Lissette Villa.

La ex secretaria de Estado confirmó haberse reunido en su oficina con el entonces director del SML -actual titular del Senda- Patricio Bustos, para consultarle sobre el asunto.

Patricio Bustos le dio opiniones a Blanco, "en su condición de médico", sobre la posible causa de muerte de la menor. (Foto: ATON)

"Para el Ministerio (de Justicia) podía ser un tema medicamentoso (...) Me reuní con el director del SML en mi oficina, le mostré la ficha de Lissette y le pregunté cuál podía ser la causa de muerte y me señaló como sugerencia (...) que podía ser un (deceso de) origen medicamentoso, porque era muy extraño que hubiese fallecido tan intempestivamente", explicó.

"(Bustos) nunca me entregó el informe del SML. Fue en su condición de médico y mirando la ficha que el Sename le había remitido (que opinó), porque no calzaba lo que se nos decía por parte del Servicio", agregó Javiera Blanco.