Justicia desconocía recorte de presupuesto del Sename: "Los niños son la primera prioridad"

Tras la denuncia realizada por la bancada socialista, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que desconocía el recorte de más de 3.900 millones de pesos en el presupuesto del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El ministro se enteró de la situación tras ser consultado por los periodistas, a los que indicó que no conocía ninguna noticia sobre el tema.

"No tengo información de que haya recorte en el Sename, lo vamos a investigar de todas maneras porque para nosotros esta es la primera prioridad, los niños", aseveró.

Larraín comentó que "la primera acción del Presidente Piñera fue, y lo acompañé yo ese día en La Pintana, visitar un centro de menores donde dijo 'este va a ser nuestro compromiso, los niños vulnerables, niños vulnerados'".

"Vamos a informarnos por estos antecedentes que ustedes me están dando a conocer", sostuvo.

Cabe recordar que desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) confirmaron los recortes, pero precisaron que no se afectará a los programas de infancia ya que las medidas de austeridad "no afectarán ni las subvenciones ni el gasto per capita por niño".